Dopo l'ottimo secondo posto ottenuto nella volata di sabato, in cui ha perso solo 1,3 secondi dal vincitore Jorge Martin in dodici giri, Brad Binder e la Red Bull KTM domenica al GP del Giappone al Twin Ring Motegi hanno voluto fare tutto il possibile per rendere la vita ancora più difficile a Jorge Martin e al resto del gruppo Ducati. Domenica, in occasione del GP del Giappone al Twin Ring Motegi, Brad Binder voleva fare tutto il possibile per rendere la vita ancora più difficile a Jorge Martin e al resto del gruppo Ducati. Ma il sudafricano è caduto sotto la pioggia al sesto giro, quando si trovava al 10° posto.

Binder è stato costretto ad accettare un altro zero e ha perso parte dei punti di vantaggio sul quarto posto nel Campionato del Mondo, avendo già guardato a 39 punti di credito nei confronti del quinto classificato Johann Zarco sabato. "Nel complesso abbiamo avuto un fine settimana molto positivo qui in Giappone", ha dichiarato "Brad Attack" a testa alta. "Sono stato veloce e competitivo in quasi tutte le sessioni. Ieri il secondo posto in volata è stato un risultato fantastico". E venerdì aveva addirittura fatto segnare il tempo più veloce della giornata!

"Ma purtroppo le condizioni meteo difficili ci hanno colpito oggi. Ha iniziato a piovere più forte al primo giro, quindi quasi 15 corridori sono entrati ai box per il 'bike swop' dopo il primo giro. Ho poi impostato un buon ritmo con le gomme rain e ho iniziato a sentirmi a mio agio sulla pista bagnata. Purtroppo, però, in frenata alla curva 3, la ruota anteriore si è leggermente bloccata e sono caduto. I miei ringraziamenti vanno alla squadra, che ha fatto un ottimo lavoro. Cercheremo di rifarci nel prossimo Gran Premio".

Binder si difende dalle affermazioni di essere un pilota eccezionalmente bravo in caso di pioggia, dopo aver vinto a Spielberg nel 2021 con le gomme slick nonostante la pioggia battente. "No, non sono ancora uno specialista della pioggia. Sono stato davanti solo una volta su pista bagnata, in Austria nel 2021".

E in quell'occasione Binder è stato l'unico del gruppo di testa di 6 uomini ad essere abbastanza coraggioso e intelligente da non andare ai box per cambiare la moto poco prima della fine. Così si è esibito in un'ammirevole danza delle uova con le slick, passando dal 6° posto al 1° in pochissimo tempo, mentre i suoi avversari perdevano kiostbaree ziet nella corsia dei box.