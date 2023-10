Depois do seu forte segundo lugar no sprint de sábado, no qual perdeu apenas 1,3 segundos para o vencedor Jorge Martin em doze voltas, Brad Binder e a Red Bull KTM no domingo no GP do Japão em Twin Ring Motegi, Brad Binder queria fazer tudo o que pudesse para dificultar ainda mais a vida de Jorge Martin e do resto do pelotão da Ducati. Red Bull KTM no domingo no GP do Japão em Twin Ring Motegi, Brad Binder queria fazer tudo o que pudesse para tornar a vida ainda mais difícil para Jorge Martin e o resto do pelotão da Ducati. Mas o sul-africano caiu à chuva na sexta volta quando estava em 10º lugar.

Binder foi forçado a aceitar mais um zero e perdeu parte da sua vantagem de pontos no quarto lugar do Campeonato do Mundo, depois de já ter olhado para 39 pontos de crédito para o quinto classificado do Campeonato do Mundo, Johann Zarco, no sábado. "No geral, tivemos um fim de semana muito positivo aqui no Japão," "Brad Attack" manteve a cabeça erguida. "Fui rápido e competitivo em quase todas as sessões. Ontem o segundo lugar no sprint foi um resultado fantástico." E na sexta-feira até tinha feito o melhor tempo do dia!

"Mas infelizmente as condições climatéricas complicadas atingiram-nos hoje. Começou a chover mais forte na primeira volta, pelo que cerca de 15 pilotos foram para as boxes para a troca de motos após a primeira volta. Depois, imprimi um bom ritmo com os pneus de chuva e comecei a sentir-me bastante confortável na pista molhada. Mas, infelizmente, quando estava a travar na curva 3, a roda da frente bloqueou ligeiramente e caí. Foi o fim da corrida... Os meus agradecimentos à equipa, que fez um excelente trabalho. Vamos tentar compensar isto no próximo Grande Prémio".

Binder defende-se das afirmações de que é um piloto de chuva excecionalmente bom, afinal venceu em Spielberg em 2021 com slicks apesar da chuva forte. "Não, ainda não sou um especialista em chuva. Só estive realmente na frente uma vez numa pista molhada, que foi na Áustria em 2021."

E, nessa altura, Binder foi o único do grupo de 6 homens que liderava a corrida que foi suficientemente corajoso e inteligente para não ir às boxes trocar de bicicleta pouco antes do final. Por isso, fez uma admirável dança do ovo com slicks - e passou do 6º lugar para o 1º num instante, enquanto os seus adversários perdiam o ziet kiostbaree nas boxes.