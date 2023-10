Marc Márquez: "Los de delante tenían mucho que perder".

Marc Márquez es conocido por su habilidad para pilotar rápido en todas las condiciones y aprovechar hábilmente cualquier oportunidad de subir al podio, aunque su moto no sea realmente competitiva. Por eso la estrella del Repsol Honda no bajó la cabeza el viernes tras el 14º puesto en el GP de Japón. El sábado se metió en la Q2 y al menos se aseguró el séptimo puesto en el sprint.

La lluvia del domingo le vino bien al seis veces Campeón del Mundo de MotoGP. Y como no fue posible continuar tras la reanudación, el español se clasificó tercero tras doce vueltas de la primera carrera. Fue el primer podio en casi un año en el GP de Australia 2022 para el veterano piloto de 30 años.

"Sí, estoy muy contento. Este primer podio de la temporada llega muy tarde, pero llega en el propio circuito de Honda, en Motegi", concluyó Marc. "Hay mucha gente de Honda aquí y es importante que triunfemos aquí. Cuando he visto algunas gotas de lluvia en la ventanilla del carenado antes de la salida de hoy, he pensado: 'Vale, voy a probar'. Ya lo intenté en la India, porque allí también era posible, pero cometí un error y aun así acabé noveno después de la caída. No me importaron los comentarios y decidí volver a intentarlo aquí en Japón. Después de todo, siempre se pronosticó lluvia para el sábado y el domingo...".

"Estaba muy tranquilo al principio. Porque sabía que si estaba medio mojado, se destrozaban los neumáticos de lluvia en un santiamén. Por eso fui prudente de antemano, y sólo cuando estaba completamente mojado empecé a atacar. Fui cada vez más rápido. En las últimas vueltas antes de la parada, era el piloto más rápido de la pista. No sé si fui el único, pero entonces levanté la mano porque había mucho aquaplaning; diluviaba cada vez más fuerte. La situación era peligrosa. La Dirección de Carrera tomó la decisión correcta parando la carrera", declaró Marc.

Marc Márquez ha participado en muchas carreras de bandera a bandera. ¿Se planteó inicialmente si debía continuar cuando unos 15 compañeros irrumpieron en el Bix después de la primera vuelta?

Márquez: "No, no, no. Porque ya, cuando hemos llegado a la recta de atrás, he visto que los neumáticos lisos de los de delante estaban un poco mojados. Si es así, es el momento de entrar en boxes y poner neumáticos de lluvia. Y cuando estás en el grupo delantero, tienes que entrar en boxes cuando lo hacen los demás. Eso es exactamente lo que hice. Después, he aguantado muy bien con los neumáticos de lluvia en las primeras vueltas. Sólo al final apreté más; era más rápido que Pecco y Martin. Pero tenía una ventaja: porque ellos están compitiendo por el Campeonato del Mundo y tenían mucho que perder".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 Rdn.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.