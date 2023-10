Marc Márquez : "Ceux qui sont devant avaient beaucoup à perdre".

Marc Márquez est connu pour sa capacité à rouler vite dans toutes les conditions et à exploiter habilement chaque opportunité de podium, même lorsque sa moto n'est pas vraiment compétitive. C'est pourquoi la star de Repsol Honda n'a pas baissé la tête vendredi après sa 14e place au GP du Japon. Samedi, il s'est hissé en Q2 et a assuré la septième place au sprint.

La pluie du dimanche est venue à point nommé pour le sextuple champion du monde MotoGP. Et comme il n'était pas possible de repartir après le nouveau départ, l'Espagnol s'est classé troisième après douze tours de la première course. C'était le premier podium depuis presque un an au GP d'Australie 2022 pour le vétéran de 30 ans.

"Oui, je suis vraiment heureux. Ce premier podium de la saison arrive certes très tard, mais sur le circuit de Motegi, propriété de Honda", a résumé Marc. "Il y a beaucoup de gens de Honda ici et il est important que nous ayons du succès ici. Quand j'ai vu quelques gouttes de pluie sur le carénage avant le départ aujourd'hui, je me suis dit : 'OK, je vais essayer'. J'ai déjà essayé en Inde parce que c'était aussi possible là-bas, mais j'ai fait une erreur et j'ai fini neuvième après le crash. Je ne me suis pas soucié des commentaires et j'ai décidé de réessayer ici, au Japon. En effet, la pluie était toujours annoncée pour samedi et dimanche...".

"J'étais très calme au début. Car je savais que si c'était à moitié mouillé, tu allais détruire les pneus pluie en un clin d'œil. J'ai donc fait attention avant et ce n'est que lorsque c'était complètement mouillé que j'ai commencé à attaquer. Je suis allé de plus en plus vite. Dans les derniers tours avant l'interruption, j'étais le pilote le plus rapide sur la piste. Je ne sais pas si j'étais le seul, mais j'ai alors levé la main, car il y avait beaucoup d'aquaplaning ; il pleuvait de plus en plus fort. La situation était dangereuse. La Direction de course a pris la bonne décision en arrêtant la course", a constaté Marc.

Marc Márquez a déjà participé à de nombreuses courses flag-to-flag. S'est-il demandé au début s'il devait continuer lorsqu'une quinzaine de ses collègues se sont précipités sur la Bix après le premier tour ?

Márquez : "Non, non, non. Parce que déjà, quand nous sommes arrivés sur la ligne droite, j'ai vu que les pneus slick de ceux qui étaient devant étaient un peu mouillés. Si c'est le cas, c'est le moment de rentrer au stand et de prendre des pneus pluie. Et quand tu es en tête du groupe, tu dois rentrer au stand quand les autres le font aussi. C'est ce que j'ai fait. Par la suite, je me suis très sagement retenu dans les premiers tours avec les pneus pluie. Ce n'est qu'à la fin que j'ai poussé plus fort ; j'étais plus rapide que Pecco et Martin. Mais j'avais un avantage : car ils courent pour le championnat du monde et avaient beaucoup à perdre".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.