Marc Márquez: "Gli uomini davanti avevano molto da perdere".

Marc Márquez è noto per la sua capacità di andare forte in tutte le condizioni e di sfruttare abilmente ogni possibilità di podio, anche se la sua moto non è effettivamente competitiva. Per questo motivo il campione della Repsol Honda non ha abbassato la testa venerdì dopo il 14° posto del GP del Giappone. Sabato è entrato di slancio nella Q2 e si è assicurato almeno il settimo posto in volata.

La pioggia di domenica è stata utile al sei volte campione del mondo della MotoGP. Poiché non è stato possibile continuare dopo la ripartenza, lo spagnolo si è classificato terzo dopo dodici giri della prima gara. Per il veterano 30enne si tratta del primo podio in quasi un anno nel GP d'Australia 2022.

"Sì, sono davvero felice. Questo primo podio della stagione arriva molto tardi, ma arriva sul circuito Honda di Motegi", ha concluso Marc. "Ci sono molte persone della Honda qui ed è importante che abbiamo successo qui. Quando ho visto delle gocce di pioggia sul vetro della carenatura prima della partenza di oggi, ho pensato: 'Ok, ci proverò'. Ho già provato in India, perché anche lì era possibile, ma ho commesso un errore e sono arrivato comunque nono dopo l'incidente. Non mi sono preoccupato dei commenti e ho deciso di riprovarci qui in Giappone. Dopotutto, la pioggia era sempre prevista per sabato e domenica...".

"All'inizio ero molto tranquillo. Sapevo che se fosse stato mezzo bagnato, le gomme rain si sarebbero distrutte in un attimo. Per questo motivo sono stato attento prima e solo quando la pista era completamente bagnata ho iniziato ad attaccare. Sono diventato sempre più veloce. Negli ultimi giri prima dello stop, ero il pilota più veloce in pista. Non so se sono stato l'unico, ma poi ho alzato la mano perché c'era molto aquaplaning, pioveva sempre più forte. La situazione era pericolosa. La Direzione Gara ha preso la decisione giusta fermando la gara", ha dichiarato Marc.

Marc Márquez è stato coinvolto in molte gare flag-to-flag. Ha valutato inizialmente se continuare o meno quando circa 15 colleghi si sono precipitati sulla Bix dopo il primo giro?

Márquez: "No, no, no. Perché già quando siamo arrivati sul rettilineo posteriore ho visto che le gomme slick dei ragazzi davanti erano un po' bagnate. Se è così, è ora di rientrare ai box e montare le gomme da pioggia. E quando si è nel gruppo di testa, bisogna rientrare ai box quando lo fanno gli altri. È esattamente quello che ho fatto. In seguito, nei primi giri ho tenuto molto bene le gomme da pioggia. Solo alla fine ho spinto di più; ero più veloce di Pecco e Martin. Ma ho avuto un vantaggio: perché loro corrono per il Campionato del Mondo e avevano molto da perdere".

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 Rdn.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.