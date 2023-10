Marc Márquez: "Os homens da frente tinham muito a perder".

Marc Márquez é conhecido pela sua capacidade de rodar rápido em todas as condições e de explorar habilmente qualquer hipótese de subir ao pódio, mesmo que a sua moto não seja realmente competitiva. É por isso que a estrela da Repsol Honda não baixou a cabeça na sexta-feira depois do 14º lugar no GP do Japão. Entrou na Q2 no sábado e, pelo menos, garantiu o sétimo lugar no sprint.

A chuva no domingo veio a calhar para o seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP. E como não foi possível continuar após o reinício, o espanhol foi classificado em terceiro após doze voltas da primeira corrida. Foi o primeiro pódio em quase um ano no GP da Austrália de 2022 para o veterano de 30 anos.

"Sim, estou muito feliz. Este primeiro pódio da época chega muito tarde, mas é no próprio circuito da Honda em Motegi", concluiu Marc. "Há muitas pessoas da Honda aqui e é importante que tenhamos sucesso aqui. Quando vi algumas gotas de chuva na janela da carenagem antes da partida de hoje, pensei: 'Ok, vou tentar'. Já tinha tentado na Índia porque também era possível, mas cometi um erro e acabei em nono depois do acidente. Não me importei com os comentários e decidi tentar novamente aqui no Japão. Afinal de contas, estava sempre prevista chuva para sábado e domingo..."

"Eu estava muito calmo no início. Porque sabia que se estivesse meio molhado, os pneus de chuva seriam destruídos num instante. Foi por isso que tive cuidado antes e só quando estava completamente molhado é que comecei a atacar. Fui ficando cada vez mais rápido. Nas últimas voltas antes da paragem, era o piloto mais rápido em pista. Não sei se fui o único, mas depois levantei a mão porque havia muita aquaplanagem; estava a chover cada vez mais forte. A situação era perigosa. A Direção de Prova tomou a decisão correcta ao interromper a corrida", afirmou Marc.

Marc Márquez esteve envolvido em muitas corridas com bandeira a bandeira. Ele pensou inicialmente se deveria continuar quando cerca de 15 colegas invadiram a Bix após a primeira volta?

Márquez: "Não, não, não. Porque, quando chegámos à reta da meta, já tinha visto que os pneus slicks dos pilotos da frente estavam um pouco molhados. Se for esse o caso, está na altura de ir para as boxes e usar pneus de chuva. E quando se está no grupo da frente, é preciso ir às boxes quando os outros vão. Foi exatamente o que eu fiz. Depois, aguentei-me muito bem com os pneus de chuva nas primeiras voltas. Só no final é que puxei mais; fui mais rápido do que o Pecco e o Martin. Mas eu tinha uma vantagem: porque eles estão a correr para o Campeonato do Mundo e tinham muito a perder."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10:

1º Martin, Ducati, 12 Rdn.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.