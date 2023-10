Pecco Bagnaia (2.): "Normal ningún mago en mojado".

"Estoy muy contento, más que después de otros segundos puestos", subrayó Francesco "Pecco" Bagnaia el domingo en Mobility Resort Motegi, aunque su compañero de marca en el Pramac y rival por el título, Jorge Martín, logró otra victoria. "Sé muy bien lo difícil que es luchar por las primeras posiciones en mojado. Y normalmente no soy un mago en mojado", admitió con una sonrisa el Campeón del Mundo de MotoGP.

"Estábamos luchando con Jorge y mejorando el ritmo. He recuperado tiempo, pero luego he cometido un error dos o tres vueltas antes de la parada, por lo que mi diferencia ha vuelto a crecer hasta 1,6 seg. Pero después he vuelto a recuperar, mis sensaciones eran muy buenas. Pero las banderas rojas llegaron en el momento justo porque empezaba a ser demasiado arriesgado con el aquaplaning y el spray", informó Bagnaia. "Estoy contento, ahora sólo tenemos tres puntos de ventaja, pero creo que será interesante luchar con él el resto de la temporada", dijo en dirección a Martin.

Comentando la estresante situación de la salida con neumáticos lisos, la lluvia cada vez más intensa y su pérdida de tiempo en el "cambio de moto", el italiano de 26 años dijo: "Es absolutamente estresante, pero me gustan las situaciones de bandera a bandera cuando funcionan bien. Mi cambio de moto también funcionó bien, sólo que después me quedé atascado en el limitador de boxes, y por eso perdí tres o cuatro posiciones. No obstante, he disfrutado mucho hoy. No ha sido fácil, porque la rueda trasera patinaba o la delantera se bloqueaba cuando apretabas demasiado. Pero mis sensaciones eran muy buenas. Estoy contento de haber encontrado algo también en mojado", añadió el piloto oficial Ducati-Lenovo.

Mirando a la situación del Campeonato del Mundo, el vigente campeón sabe: "Jorge tiene su momento, pero tengo que decir que este fin de semana hemos mejorado nuestra situación. En el warm up de la mañana mis sensaciones han sido mejores, aunque las condiciones eran difíciles con las zonas mojadas de la pista. Estoy contento de volver a tener buenas sensaciones sobre la moto. El resto de la temporada será interesante", anunció Pecco.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.