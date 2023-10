Pecco Bagnaia (2e) : "Normalement pas un magicien sur le mouillé".

"Je suis vraiment heureux, plus qu'après d'autres deuxièmes places", soulignait Francesco "Pecco" Bagnaia dimanche au Mobility Resort Motegi, même si son collègue de marque Pramac et rival pour le titre Jorge Martin a fixé une nouvelle victoire. "Je sais très bien à quel point il est difficile de se battre pour les premières places sur le mouillé. Et normalement, je ne suis pas un magicien sur le mouillé", a reconnu le champion du monde MotoGP en souriant.

"Nous nous sommes battus avec Jorge et nous avons amélioré notre rythme. J'ai gagné du temps, mais j'ai commis une erreur deux ou trois tours avant l'arrêt de la course, ce qui a fait remonter mon retard à 1,6 seconde. Mais j'ai ensuite rattrapé mon retard et mes sensations étaient très bonnes. Les drapeaux rouges sont tout de même arrivés au bon moment parce que ça commençait à devenir un peu trop risqué avec l'aquaplaning et les embruns", a raconté Bagnaia. "Je suis heureux, nous n'avons plus que trois points d'avance, mais je pense qu'il sera intéressant de se battre contre lui pour le reste de la saison", a-t-il ajouté en direction de Martin.

Concernant la situation stressante du départ en pneus slick, l'intensification de la pluie et sa perte de temps lors du "bike swap", l'Italien de 26 ans a déclaré : "C'est absolument stressant, mais j'aime les situations de flag-to-flag quand cela fonctionne ensuite bien. Mon changement de moto s'est également bien passé, sauf que je suis ensuite resté coincé dans le pit-limiter, ce qui m'a fait perdre trois ou quatre positions. Néanmoins, j'ai beaucoup apprécié cette journée. Ce n'était pas facile parce que la roue arrière glissait tout le temps ou que la roue avant se bloquait si on poussait un peu trop fort. Mais mon feeling était tellement bon. Je suis heureux que nous ayons trouvé quelque chose sur le mouillé", a ajouté le pilote officiel Ducati-Lenovo.

En ce qui concerne la situation au championnat, le champion en titre sait que "Jorge a son momentum, mais je dois dire que nous avons amélioré notre situation ce week-end. Le matin, lors du warm-up, mon feeling était meilleur, même si les conditions étaient difficiles avec des endroits mouillés sur la piste. Je suis heureux d'avoir retrouvé de bonnes sensations sur ma moto. Le reste de la saison sera intéressant", a annoncé Pecco.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.