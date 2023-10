Pecco Bagnaia (2.): "Normale che non ci siano maghi sul bagnato".

"Sono davvero contento, più di altri secondi posti", ha sottolineato Francesco "Pecco" Bagnaia domenica al Mobility Resort Motegi, nonostante il suo compagno di marca Pramac e rivale per il titolo Jorge Martin abbia ottenuto un'altra vittoria. "So bene quanto sia difficile lottare per le prime posizioni sul bagnato. E normalmente non sono un mago sul bagnato", ha ammesso sorridendo il campione del mondo della MotoGP.

"Stavamo lottando con Jorge e migliorando il ritmo. Ho recuperato tempo, ma poi ho commesso un errore due o tre giri prima della sosta, motivo per cui il mio distacco è salito di nuovo a 1,6 secondi. Ma poi ho recuperato, le mie sensazioni erano molto buone. Ma le bandiere rosse sono arrivate comunque al momento giusto, perché il rischio di aquaplaning e gli spruzzi iniziavano a essere un po' troppi", ha riferito Bagnaia. "Sono contento, ora abbiamo solo tre punti di vantaggio, ma credo che sarà interessante lottare con lui per il resto della stagione", ha detto rivolgendosi a Martin.

Commentando la situazione stressante con la partenza con le gomme slick, la pioggia sempre più intensa e la perdita di tempo nel "bike swap", il 26enne italiano ha detto: "È assolutamente stressante, ma mi piacciono le situazioni di flag-to-flag quando funzionano bene. Anche il mio cambio moto ha funzionato bene, solo che poi sono rimasto bloccato nel pit limiter, motivo per cui ho perso tre o quattro posizioni. Tuttavia, oggi mi sono davvero divertito. Non è stato facile perché la ruota posteriore continuava a scivolare o la ruota anteriore si bloccava quando si spingeva un po' troppo. Ma le mie sensazioni erano ottime. Sono contento di aver trovato qualcosa anche sul bagnato", ha aggiunto il pilota della Ducati-Lenovo.

Guardando alla situazione del Campionato del Mondo, il campione in carica sa: "Jorge ha il suo momento, ma devo dire che questo fine settimana abbiamo migliorato la nostra situazione. Nel warm-up del mattino il mio feeling era migliore, anche se le condizioni erano difficili con le chiazze di bagnato sulla pista. Sono felice di avere di nuovo un buon feeling con la mia moto. Il resto della stagione sarà interessante", ha annunciato Pecco.

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi (1.10.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.