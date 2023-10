Stefan Bradl (14e) "C'était divertissant de A à Z

Stefan Bradl a une nouvelle fois marqué des points lors de sa troisième sortie chez LCR-Honda cette année (après Assen et Buddh Circuit). Il a qualifié le Grand Prix d'excitant et avait beaucoup de choses à dire.

Vendredi dernier, Stefan Bradl a dû regarder Alex Rins se débattre au guidon de sa Honda LCR-Castrol malgré la douleur, lui faisant perdre 3,7 secondes avant de lui laisser la moto pour les deux jours à venir. Le Bavarois savait déjà vendredi après-midi à Motegi qu'en raison de l'absence d'une journée d'entraînement (1x 60 minutes et 1x 45 minutes), il pourrait tout au plus progresser dans des conditions humides ou semi-humides. Il s'est donc imposé une certaine retenue lors du sprint, où seuls les neuf meilleurs pilotes obtiennent des points, et s'est promis de mettre ces connaissances en pratique dimanche.

Mais la pluie s'est mise à tomber juste à temps pour le premier départ du MotoGP. Stefan a tenu la RC213V-Honda sur deux roues dans des conditions précaires, ne perdant que 2,5 secondes sur le pilote titulaire Joan Mir - et se classant finalement 14e du GP du Japon, car après l'interruption, le nouveau départ a été annulé en raison de flaques encore plus profondes et la première course a été comptabilisée avec tous les points.

"Je n'avais rien à perdre, j'ai donc continué à rouler comme Pirro, Fabio, Morbidelli et Cal après le premier tour, quand tous les autres sont rentrés au stand pour un 'bike change'", a expliqué Stefan. "Fabio a pris la bonne décision plus loin, quand il a joué au poker... Mais rétrospectivement, je dois dire que ma course ou mon résultat n'ont pas beaucoup changé à cause de cet arrêt au stand retardé. Mais c'était en quelque sorte divertissant de voir autant de pilotes de devant foncer tout de suite au stand".

"C'était une course assez passionnante", a résumé le Bavarois de 33 ans. "C'était certainement passionnant à regarder pour les spectateurs. Mais c'était aussi amusant et excitant pour nous, car ce n'était pas une compétition normale où tu te contentes d'enchaîner les tours. Aujourd'hui, c'était excitant et divertissant du début à la fin. Je suis content d'avoir récolté deux points. Cela aurait même pu être plus... J'ai rapidement trouvé un bon rythme avec les pneus pluie. Quand la pluie s'est intensifiée, j'ai eu une belle bataille contre Cal. J'ai réussi à trouver ses points forts, mais j'en avais aussi. Mais à la fin, j'ai gardé une certaine distance, car l'addiction était de plus en plus mauvaise à cause des forts embruns. Ensuite, je voudrais dire que la Direction de course a arrêté juste au bon moment. Car la situation devenait vraiment critique, il y avait beaucoup de flaques d'eau profondes".