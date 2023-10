Stefan Bradl (14°) "È stato divertente dalla A alla Z".

Stefan Bradl ha dovuto guardare Alex Rins lottare sulla Honda del team LCR Castrol nel GP del Giappone di venerdì nonostante il dolore, perdendo 3,7 secondi e lasciandogli poi la moto per i due giorni successivi. Il bavarese sapeva già venerdì pomeriggio a Motegi che a causa del giorno di allenamento mancante (1 volta 60 e 1 volta 45 minuti) avrebbe potuto arrivare davanti solo in condizioni di bagnato o semi-bagnato al massimo. Per questo motivo ha esercitato una certa moderazione nello sprint, in cui solo i primi nove piloti ricevono comunque punti, e ha deciso di mettere in pratica questa conoscenza domenica.

Ma poi ha iniziato a piovigginare, giusto in tempo per la prima partenza della MotoGP. Stefan ha mantenuto la RC213V Honda su due ruote in condizioni precarie, perdendo solo 2,5 secondi dal pilota abituale Joan Mir - e ha concluso al 14° posto il GP del Giappone perché dopo l'interruzione, la ripartenza è stata annullata a causa di pozzanghere ancora più profonde e la prima gara è stata segnata a punteggio pieno.

"Non avevo nulla da perdere, quindi dopo la prima partenza ho continuato come Pirro, Fabio, Morbidelli e Cal quando tutti gli altri sono rientrati ai box per un 'cambio moto' dopo il primo giro", ha descritto Stefan. "Fabio ha preso la decisione giusta quando è andato ai box... Ma guardando indietro, devo dire che la mia gara o il mio risultato non sono cambiati molto a causa del pit stop ritardato. Ma è stato piuttosto divertente quando tanti piloti davanti si sono diretti subito ai box".

"È stata una gara piuttosto emozionante", ha concluso il 33enne bavarese. "È stata sicuramente emozionante da guardare anche per gli spettatori. Ma è stata anche divertente ed emozionante per noi, perché non si trattava di una gara normale in cui ci si limita a contare i giri. Oggi è stata emozionante e divertente dall'inizio alla fine. Sono felice di aver raccolto due punti. Avrei potuto fare di più... Ho trovato subito un buon ritmo con le gomme da pioggia. Quando la pioggia si è fatta più intensa, ho avuto una bella battaglia con Cal. Sono riuscito a trovare i suoi punti di forza, ma anche io ne ho avuti. Ma alla fine ho mantenuto una certa distanza, perché gli spruzzi pesanti peggioravano sempre di più la situazione. In seguito vorrei dire: la Direzione Gara si è fermata esattamente al momento giusto. Perché la situazione è diventata davvero critica, c'erano molte pozzanghere profonde".