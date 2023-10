Stefan Bradl (14º) "Foi divertido de A a Z".

Stefan Bradl teve de assistir à luta de Alex Rins com a LCR Castrol Honda no GP do Japão de sexta-feira, apesar das dores, perdendo 3,7 segundos e deixando a moto para ele nos dois dias seguintes. O bávaro já sabia na tarde de sexta-feira em Motegi que, devido à falta de um dia de treinos (1x 60 e uma vez 45 minutos), só poderia chegar à frente em condições de chuva ou semi-chuva, no máximo. Por isso, foi mais comedido no sprint, no qual apenas os nove primeiros classificados recebem pontos, e decidiu pôr este conhecimento em prática no domingo.

Mas depois começou a chuviscar mesmo a tempo da primeira partida de MotoGP. Stefan manteve a RC213V Honda em duas rodas em condições precárias, perdendo apenas 2,5 segundos para o piloto regular Joan Mir - e acabou em 14º no GP do Japão porque, após o aborto, o reinício foi cancelado devido a poças ainda mais profundas e a primeira corrida foi pontuada na totalidade.

"Não tinha nada a perder, por isso, após a primeira partida, continuei como Pirro, Fabio, Morbidelli e Cal quando todos os outros foram para as boxes para uma 'mudança de moto' após a primeira volta", descreveu Stefan. "O Fabio tomou a decisão certa mais à frente quando fez a paragem nas boxes... Mas olhando para trás, temos de dizer que a minha corrida ou o meu resultado não mudaram muito devido ao atraso na paragem nas boxes. Mas foi um pouco divertido quando tantas pessoas à frente estavam a correr para as boxes imediatamente."

"Foi uma corrida bastante emocionante", resumiu o bávaro de 33 anos. "Foi certamente emocionante para os espectadores também. Mas também foi divertida e emocionante para nós, porque não foi uma corrida normal, em que nos limitamos a contar as voltas. Hoje foi emocionante e divertida do princípio ao fim. Estou contente por ter conquistado dois pontos. Podia ter sido ainda mais... Encontrei rapidamente um bom ritmo com os pneus de chuva. Quando a chuva ficou mais forte, tive uma boa batalha com o Cal. Consegui encontrar os pontos fortes dele, mas também tive alguns. Mas no final mantive alguma distância, porque o spray pesado tornava as coisas cada vez piores. Depois, gostaria de dizer: A Direção de Prova parou exatamente na altura certa. Porque a situação tornou-se realmente crítica, havia muitas poças de água profundas."