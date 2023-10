Jorge Martín (Ducati/1º): "Queremos seguir soñando".

Jorge Martín se acerca a Francesco "Pecco" Bagnaia en la clasificación del Campeonato del Mundo tras su fin de semana perfecto en Motegi. Antes del GP de Indonesia, el Campeón del Mundo del equipo oficial Ducati aventaja en sólo tres puntos al madrileño de 25 años.

El"Martinator" dominó esta vez también en las cambiantes condiciones de Motegi. "Seguro que nos estamos acercando en el Campeonato del Mundo" confirmó Martin. "Pero hemos llegado a esta posición gracias a nuestra mentalidad. Presionamos a Pecco e intentamos ganar carreras". Luego añadió: "También estamos disfrutando del momento. Ganar carreras en MotoGP es como un sueño. Queremos seguir soñando hasta el final".

Comentando los momentos previos a la primera salida con neumáticos lisos cuando la lluvia hizo acto de presencia, Martin dijo: "Claro que fue súper emocionante y tenso. Pero fue realmente crítico después de la primera media vuelta, de repente empezó a llover mucho más fuerte y estábamos con los slicks. Sólo quería conducir con suavidad y limpieza. No sabía qué hacer y dejé pasar a Jack y Pecco. Cuando ellos pararon, yo hice lo mismo".

Tras el cambio de moto, llegó otro momento de susto para el Martinator: "Casi me caigo después de dos curvas con los neumáticos de lluvia. Iba, creo, décimo y luego sexto. Pero he vuelto a la cabeza y he podido mantener este pequeño hueco y mantenerme delante."

Comentando su aparente fuerza en la aceleración a la salida de la curva 10, al salir de la cerrada horquilla, Martin reveló: "Simplemente entendí muy bien la situación allí. A veces empeora cuando vas a fondo en ciertos sitios. También hay que entender los mapas. Aunque fui muy suave con el neumático -incluso un poco con el freno motor- pude producir un buen pilotaje de esa manera."

El ganador lo tiene claro: "Ha sido clave cómo he acelerado, porque no estaba muy fuerte en los frenos y no tenía buenas sensaciones. Doblaba la parte delantera casi en cada curva, pero en aceleración era mucho más fuerte que los demás pilotos. Creo que esa ha sido la clave de la victoria de hoy".

Sobre la escapada, Martin dijo: "Era la mejor solución en la primera escapada. Era arriesgado volver a la pista tan rápido. Pero el semáforo ya no daba más de sí. No había ninguna posibilidad de correr, tanto por la luz como por la lluvia. Es difícil de analizar, pero hubo pleno de puntos y estamos muy contentos".

Comentando los momentos posteriores al segundo y último abandono, Martin añadió: "Al principio estaba super disgustado porque sí, estaba muy al límite, no podía ver nada. Pero luego vi a mis mecánicos animándome y entonces me puse súper contento. Y ahora ¡a Indonesia!".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.