Jorge Martin (Ducati/1.) : "Nous voulons continuer à rêver".

Après son week-end parfait à Motegi, Jorge Martin se rapproche encore un peu plus de Francesco "Pecco" Bagnaia au classement du championnat du monde. Avant le GP d'Indonésie, le champion du monde de l'équipe d'usine Ducati n'a plus que trois points d'avance sur le Madrilène de 25 ans.

Le "Martinator" a cette fois dominé, même dans des conditions changeantes à Motegi. "Bien sûr, nous nous rapprochons au championnat du monde", a confirmé Martin. "Mais nous en sommes arrivés là grâce à notre mentalité. Nous mettons la pression sur Pecco et essayons de gagner des courses". Puis il a ajouté : "Nous profitons aussi du moment. Gagner des courses en MotoGP, c'est comme un rêve ! Nous voulons continuer à rêver jusqu'à la fin".

Concernant les moments précédant le premier départ en pneus slick sous la pluie, Martin a déclaré : "Bien sûr, c'était super excitant et tendu. Mais c'était vraiment critique après le premier demi-tour - il s'est mis à pleuvoir beaucoup plus fort et nous étions en slicks. Je voulais juste rouler en douceur et proprement. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai laissé passer Jack et Pecco. Quand ils se sont arrêtés, j'ai fait de même".

Après le changement de moto, une nouvelle frayeur a suivi pour le Martinator : "J'ai failli tomber après deux virages avec les pneus pluie. J'étais, je crois, dixième et ensuite sixième. Mais je suis revenu tout à fait devant, j'ai pu maintenir ce petit écart et rester devant".

Au sujet de sa force apparente dans l'accélération au virage 10, à la sortie de l'épingle à cheveux étroite, Martin a ensuite révélé : "J'ai simplement très bien compris la situation à cet endroit. Parfois, cela ne fait qu'empirer si vous accélérez à fond à certains endroits. Il faut aussi comprendre les cartographies. Même si j'ai beaucoup ménagé le pneu - même un peu avec le frein moteur - j'ai pu ainsi produire un bon drive".

Le vainqueur sait que "la clé a été la manière dont j'ai accéléré, car je n'étais pas très fort sur les freins et je n'avais pas de bonnes sensations. J'ai vu mon avant se replier presque à chaque virage, mais j'étais beaucoup plus fort que les autres pilotes à l'accélération. Je pense que c'était la clé de la victoire aujourd'hui".

Concernant l'abandon, Martin a déclaré : "C'était la meilleure solution lors du premier abandon. C'était alors risqué de revenir si vite sur la piste. Mais la lumière était alors déjà si plate. Il n'y avait aucune chance de faire la course, tant à cause de la lumière que de la pluie. C'est difficile à analyser, mais il y avait des points pleins et nous sommes super heureux".

Concernant les moments qui ont suivi le deuxième arrêt définitif, Martin a ajouté : "Au début, j'étais super énervé parce que c'était vraiment à la limite, je ne voyais plus rien. Mais ensuite, j'ai vu mes mécaniciens exulter et j'étais super heureux. Et maintenant, c'est parti pour l'Indonésie" !

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.