Jorge Martin (Ducati/1°): "Vogliamo continuare a sognare".

Jorge Martin si avvicina a Francesco "Pecco" Bagnaia nella classifica del Campionato del Mondo dopo il suo weekend perfetto a Motegi. Prima del GP d'Indonesia, il Campione del Mondo del Ducati Factory Team ha solo tre punti di vantaggio sul 25enne madrileno.

Il"Martinator" ha dominato anche questa volta nelle condizioni mutevoli di Motegi. "Sicuramente ci stiamo avvicinando al Campionato del Mondo" ha confermato Martin. "Ma siamo arrivati in questa posizione grazie alla nostra mentalità. Mettiamo pressione a Pecco e cerchiamo di vincere le gare". Poi ha aggiunto: "Ci stiamo anche godendo il momento. Vincere gare in MotoGP è come un sogno! Vogliamo continuare a sognare fino alla fine".

Commentando i momenti che hanno preceduto la prima partenza con le gomme slick, mentre pioveva, Martin ha detto: "Certo, è stato molto emozionante e teso. Ma è stato davvero critico dopo circa il primo mezzo giro: improvvisamente ha iniziato a piovere molto più forte e noi eravamo sulle slick. Volevo solo guidare in modo fluido e pulito. Non sapevo cosa fare e ho lasciato passare Jack e Pecco. Quando si sono fermati, ho fatto lo stesso".

Dopo il cambio di moto, è seguito un altro momento di paura per Martinator: "Ho rischiato di cadere dopo due curve con le gomme da pioggia. Ero, credo, decimo e poi sesto. Ma sono tornato davanti e sono riuscito a mantenere un piccolo distacco e a stare davanti".

Commentando la sua apparente forza in accelerazione alla curva 10, in uscita dallo stretto tornante, Martin ha poi rivelato: "Ho capito molto bene la situazione in quel punto. A volte le cose peggiorano quando si va a tutto gas in certi punti. Bisogna anche capire le mappature. Anche se sono stato molto delicato con le gomme - anche un po' con il freno motore - sono stato in grado di produrre una buona guida in questo modo".

Il vincitore sa: "È stato fondamentale il modo in cui ho accelerato, perché non ero molto forte in frenata e non avevo un buon feeling. Ho piegato l'anteriore quasi in ogni curva, ma in accelerazione ero molto più forte degli altri piloti. Credo che questa sia stata la chiave per la vittoria di oggi".

Sulla fuga, Martin ha detto: "Era la soluzione migliore nella prima fuga. Era rischioso rientrare in pista così velocemente. Ma a quel punto la luce era così piatta. Non c'era la possibilità di correre, sia per la luce che per la pioggia. È difficile da analizzare, ma i punti erano pieni e siamo molto contenti".

Commentando i momenti successivi al secondo e ultimo abbandono, Martin ha aggiunto: "All'inizio ero molto arrabbiato perché sì, era davvero al limite, non riuscivo a vedere nulla. Ma poi ho visto i miei meccanici esultare e sono stato felicissimo. E ora si parte per l'Indonesia!".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1/10):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.