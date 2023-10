Jorge Martin (Ducati/1º): "Queremos continuar a sonhar".

A estrela da Pramac-Ducati Jorge Martin continuou a sua série de sucessos no domingo em Motegi e já está quase a par de Pecco Bagnaia na classificação do Campeonato do Mundo. O espanhol também revelou o seu segredo na curva 10.

Jorge Martin está a aproximar-se de Francesco "Pecco" Bagnaia na classificação do Campeonato do Mundo depois do seu fim de semana perfeito em Motegi. Antes do GP da Indonésia, o Campeão do Mundo da equipa de fábrica da Ducati tem apenas três pontos de vantagem sobre o madrileno de 25 anos.

O"Martinator" dominou desta vez também nas condições variáveis em Motegi. "Estamos certamente a aproximar-nos no Campeonato do Mundo", confirmou Martin. "Mas chegámos a esta posição graças à nossa mentalidade. Pressionamos o Pecco e tentamos ganhar corridas". Depois acrescentou: "Também estamos a desfrutar do momento. Ganhar corridas no MotoGP é como um sonho! Queremos continuar a sonhar até ao fim."

Comentando os momentos que antecederam a primeira largada com pneus slick quando a chuva começou, Martin disse: "Claro que foi super emocionante e tenso. Mas foi realmente crítico depois da primeira meia volta - de repente começou a chover muito mais forte e estávamos a usar os pneus slicks. Eu só queria conduzir de forma suave e limpa. Não sabia o que fazer e deixei passar o Jack e o Pecco. Quando eles pararam, eu fiz o mesmo".

Depois da mudança de moto, seguiu-se outro momento assustador para o Martinator: "Quase caí depois de duas curvas com os pneus de chuva. Estava, penso eu, em décimo e depois em sexto. Mas voltei para a frente e consegui manter esta pequena diferença e ficar na frente."

Comentando sobre a sua aparente força na aceleração à saída da curva 10, no apertado hairpin, Martin revelou: "Percebi muito bem a situação. Por vezes, as coisas pioram quando se acelera a fundo em certos sítios. Também é preciso entender os mapeamentos. Apesar de ter sido muito brando com os pneus - mesmo um pouco com o travão motor - consegui produzir uma boa condução dessa forma."

O vencedor sabe: "Foi fundamental a forma como acelerei, porque não fui muito forte nos travões e não tive uma boa sensação. Dobrei a frente em quase todas as curvas, mas na aceleração fui muito mais forte do que os outros pilotos. Penso que foi essa a chave para a vitória de hoje".

Sobre a fuga, Martin disse: "Foi a melhor solução na primeira fuga. Na altura, era arriscado voltar à pista tão rapidamente. Mas a luz já estava muito fraca nessa altura. Não havia hipótese de correr - tanto por causa da luz como da chuva. É difícil de analisar, mas os pontos foram totais e estamos muito contentes."

Comentando os momentos que se seguiram ao segundo e último abandono, Martin acrescentou: "Fiquei muito aborrecido no início, porque sim, estava mesmo no limite, não conseguia ver nada. Mas depois vi os meus mecânicos a aplaudir e fiquei muito feliz. E agora vamos para a Indonésia!"

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.