Qualification difficile pour Valentino Rossi à Barcelone

Comme d'habitude, les qualifications de la GT World Challenge Europe Endurance Cup se sont déroulées en trois segments. Chaque pilote a effectué un segment et le temps moyen a été calculé à partir des temps au tour réalisés, ce qui a permis de déterminer la grille de départ.

Le meilleur temps du premier segment a été réalisé par le pilote AF Corse Alessio Rovera. Le pilote d'usine Ferrari a parcouru le circuit au volant de la 296 GT3 en 1:39.297 minutes.

Après que la star AMG Raffaele Marciello n'a pas pu montrer sa performance habituelle dans le premier segment, les leaders du classement ont répliqué dans le deuxième segment. Au volant de l'Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3, Jules Gounon a réalisé le meilleur temps avec un tour de 1:39.017, avec une avance considérable. Gounon a été presque une demi-seconde plus rapide que le reste du peloton.

Dans le troisième segment, le meilleur temps revient également à AF Corse. Nicklas Nielsen a fait le tour du circuit en 1:39.103 minutes.

En combinaison, la Ferrari 296 GT3 d'Alessio Rovera, Robert Shwartzman et Nicklas Nielsen partira donc de la meilleure place sur la grille de départ. Le temps au tour combiné est de 1:39.454 minutes.

La deuxième place revient à l'Iron Lynx Lamborghini Hurácan GT3 de Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli et Jordan Pepper. 0,151 seconde a manqué à la Ferrari.

Antonio Fuoco, Daniel Serra et Davide Rigon complètent le top 3 dans une autre Ferrari AF Corse.

La séance a été frustrante pour les deux prétendants au titre. Raffaele Marciello, Jules Gounon et Timur Boguslavskiy s'élancent de la neuvième place sur la grille de départ dans l'Akkodis ASP Mercedes, Philipp Eng, Marco Wittmann et Nick Yelloly dans la BMW ROWE Racing de la treizième position. Pour en savoir plus sur la lutte pour le titre, cliquez ici.

La qualification a été encore plus difficile pour Valentino Rossi et ses deux collègues pilotes d'usine BMW, Augusto Farfus et Maxime Martin. La BMW M4 GT3 portant le légendaire numéro de course #46 ne partira que de la 19e place sur la grille. Rossi, Martin et Farfus devront donc à nouveau se battre pour rattraper leur retard lors de la course de trois heures qui débutera à 15 heures, heure française.

"J'ai remporté quelques-unes de mes plus belles victoires ici sur la moto", a déclaré Rossi lors d'un tour de presse auquel SPEEDWEEK a également participé. "Mais la piste a perdu beaucoup d'adhérence ces dernières années, ce qui la rend extrêmement difficile pour nous et nous pose de gros problèmes".

Résultat (top 10) :

1. Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2. Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

3. Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

4. Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5. Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6. Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

7. Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

8. Pierre-Louis Chovet/Michele Beretta/Leonardo Pulcini - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

9. Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

10. Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3