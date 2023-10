Qualifiche difficili per Valentino Rossi a Barcellona

Valentino Rossi ha vissuto una difficile sessione di qualifiche del GT World Challenge Europe Endurance Cup di Barcellona ed è dovuto partire dalla 19ª posizione in griglia. Si prevede un'entusiasmante lotta per il titolo in Spagna.

Come di consueto, le qualifiche della GT World Challenge Europe Endurance Cup si sono svolte in tre segmenti. Ogni pilota ha completato un segmento e dai tempi sul giro completati è stato calcolato il tempo medio, che determina la griglia di partenza.

Il miglior tempo nel primo segmento è andato al pilota di AF Corse Alessio Rovera. Il pilota della Ferrari ha percorso il circuito con la 296 GT3 in 1:39.297 minuti.

Dopo che la stella AMG Raffaele Marciello non è riuscito a mostrare la sua solita performance nel primo segmento, i leader del campionato hanno colpito nel secondo. Jules Gounon, al volante della Mercedes-AMG GT3 di Akkodis ASP, ha ottenuto il miglior tempo con un giro di 1:39.017 minuti con un netto margine. Gounon è stato quasi mezzo secondo più veloce del resto del gruppo.

Anche il miglior tempo nel terzo segmento è andato ad AF Corse. Nicklas Nielsen ha percorso il circuito in 1:39.103 minuti.

Questo significa che la Ferrari 296 GT3 di Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen partirà dalla migliore posizione in griglia. Il tempo sul giro combinato è di 1:39.454 minuti.

Il secondo posto va alla Lamborghini Hurácan GT3 di Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper, a 0,151 secondi dalla Ferrari.

Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon hanno completato la top 3 su un'altra Ferrari di AF Corse.

La sessione è stata frustrante per entrambi i contendenti al titolo. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy partono dal nono posto in griglia con la Mercedes di Akkodis ASP, Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly con la BMW di ROWE Racing dal 13°. Per saperne di più sulla lotta per il titolo, leggi qui.

Le qualifiche sono state ancora più difficili per Valentino Rossi e i suoi due colleghi piloti ufficiali BMW Augusto Farfus e Maxime Martin. La BMW M4 GT3 con il leggendario numero di partenza #46 partirà solo dal 19° posto sulla griglia. Ciò significa che Rossi, Martin e Farfus dovranno iniziare un'altra gara per recuperare terreno nelle tre ore di gara, che inizierà alle 15:00 ora tedesca.

"Qui ho ottenuto alcune delle mie migliori vittorie con la moto", ha dichiarato Rossi durante un incontro con i media, al quale ha partecipato anche SPEEDWEEK. "Ma la pista ha perso molta aderenza negli ultimi anni, il che la rende estremamente difficile per noi e abbiamo grossi problemi".

Risultati (Top 10):

1° Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2° Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

3° Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

4° Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5° Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6° Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

7° Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

8° Pierre-Louis Chovet/Michele Beretta/Leonardo Pulcini - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

9° Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

10 - Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3