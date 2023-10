Qualificação difícil para Valentino Rossi em Barcelona

Como habitualmente, a qualificação do GT World Challenge Europe Endurance Cup foi realizada em três segmentos. Cada piloto completou um segmento e o tempo médio foi calculado a partir dos tempos de volta completados, o que decide a grelha de partida.

O melhor tempo no primeiro segmento foi para o piloto da AF Corse, Alessio Rovera. O piloto da Ferrari deu uma volta ao circuito com o 296 GT3 em 1:39.297 minutos.

Depois da estrela da AMG, Raffaele Marciello, não ter conseguido mostrar o seu desempenho habitual no primeiro segmento, os líderes do campeonato voltaram a atacar no segundo. Jules Gounon, ao volante do Mercedes-AMG GT3 da Akkodis ASP, estabeleceu o melhor tempo com uma volta de 1:39.017 minutos por uma margem clara. Gounon foi quase meio segundo mais rápido do que o resto do pelotão.

O melhor tempo no terceiro segmento também foi para a AF Corse. Nicklas Nielsen percorreu o circuito em 1:39.103 minutos.

Em conjunto, isto significa que o Ferrari 296 GT3 de Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen vai partir da melhor posição da grelha. O tempo de volta combinado é de 1:39.454 minutos.

O segundo lugar vai para o Lamborghini Hurácan GT3 da Iron Lynx de Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper, a 0,151 segundos do Ferrari.

Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon completaram o top 3 noutro Ferrari da AF Corse.

A sessão foi frustrante para os dois candidatos ao título. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy partem da nona posição da grelha no Mercedes da Akkodis ASP, Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly no BMW da ROWE Racing partem da 13ª posição. Leia mais sobre a luta pelo título aqui.

A qualificação foi ainda mais difícil para Valentino Rossi e os seus dois colegas pilotos da BMW Works, Augusto Farfus e Maxime Martin. O BMW M4 GT3 com o lendário número de partida #46 só vai arrancar da 19ª posição da grelha. Isto significa que Rossi, Martin e Farfus terão de iniciar outra corrida para recuperar o atraso na corrida de três horas, que começa às 15h00, hora alemã.

"Tive algumas das minhas melhores vitórias aqui na mota," disse Rossi na ronda de imprensa, à qual a SPEEDWEEK também assistiu. "Mas a pista perdeu muita aderência nos últimos anos, o que a torna extremamente difícil para nós e temos grandes problemas com ela."

Resultado (Top 10):

1º Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2º Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

3º Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

4º Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5º Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6º Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

7º Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

8º Pierre-Louis Chovet/Michele Beretta/Leonardo Pulcini - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

9º Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

10º - Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3