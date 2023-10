Johann Zarco (caída): Derrape sin recompensa de Ducati

La caída del piloto del Pramac Ducati Johann Zarco ha sido uno de los detonantes de que Twin Ring Motegi se convirtiera en una pista impracticable tras la intensa lluvia. El francés no estuvo presente en la reanudación de la carrera.

Han sido escenas lamentables mientras Johann Zarco (33) empujaba frenéticamente su completamente destrozada Prima-Pramac Ducati de vuelta a boxes tras su caída en la duodécima vuelta bajo la lluvia en Motegi en la curva 12. "Después del metro hice aquaplaning. No tuve ninguna oportunidad. Como las ruedas seguían en la moto, me puse a empujar", describió el francés.

En realidad, las condiciones del trazado de 4,8 km eran perfectas para el piloto del sur de Francia, conocido por ser un especialista consagrado en lluvia. Y realizó una buena salida desde la décima posición. "Pero luego me vi empujado hacia el exterior por Maverick Viñales en la primera curva". Por su parte, el piloto español de Aprilia se quedó sin espacio cuando Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio también intentaron colarse por el interior. La habitual lucha en la salida de MotoGP.

"Luego, por supuesto, la parada en boxes en esta carrera de bandera a bandera justo después de la primera vuelta me ha venido muy bien. Tenía ganas de que lloviera", se mostraba optimista entonces al principio el Campeón del Mundo de Moto2 de 2015 y 2016. "Las primeras vueltas, cuando no estaba demasiado mojado, fueron bien. Cuando empezó a llover más y más, no fue fácil encontrar el límite. Pero seguía siendo rápido y podía recuperar posición tras posición".

Tras la caída, el 16 veces ganador de un GP (todavía ninguno de ellos en MotoGP) llevó su Ducati GP23 a boxes. Pero esta actuación física a la par resultó inútil.

Los esfuerzos de Zarco en su 256º Gran Premio fracasaron debido a las trampas del reglamento. "Al parecer, empujé la moto cinco metros más allá de la línea de 60 km/h en la entrada a boxes...". Las animadas discusiones sobre el tema con los comisarios no llegaron a ninguna parte. Zarco se quedó sentado en su box, frustrado.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.