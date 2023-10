Johann Zarco (chute) : Poussée non récompensée de la Ducati

Ce sont des scènes pitoyables que Johann Zarco (33 ans) a vécues en ramenant frénétiquement sa Prima-Pramac-Ducati en lambeaux au stand après sa chute sous la pluie à Motegi au douzième tour, dans le virage 12. "Après le passage souterrain, je me suis retrouvé en aquaplaning. Je n'avais aucune chance. Comme les roues de la moto étaient encore en place, je me suis mis à pousser", a expliqué le Français.

En fait, les conditions sur le circuit de 4,8 km étaient parfaites pour le pilote du sud de la France, connu pour être un habitué de la pluie. Il a d'ailleurs pris un bon départ depuis la dixième position. "Mais au premier virage, Maverick Viñales m'a poussé vers l'extérieur". Le pilote officiel espagnol d'Aprilia a à son tour manqué de place, Marco Bezzecchi et Fabio di Giannantonio voulant également se faufiler à l'intérieur. Le brouhaha habituel des départs de MotoGP !

"Ensuite, bien sûr, l'arrêt au stand dans cette course flag-to-flag juste après le premier tour m'arrangeait bien. Je me réjouissais d'une course sous la pluie", a déclaré le champion du monde Moto2 2015 et 2016, optimiste au début. "Les premiers tours, quand il ne faisait pas encore trop humide, se sont bien déroulés. Ensuite, quand il a plu de plus en plus, ce n'était pas facile de trouver la limite. Mais j'étais toujours rapide et j'ai pu gagner position après position".

Après sa chute, le 16 fois vainqueur de GP (dont toujours aucun en MotoGP) a effectivement ramené sa Ducati GP23 au box. Mais cet effort physique de parade s'est avéré inutile.

Les efforts de Zarco lors de son 256e Grand Prix se sont heurtés aux embûches du règlement. "Apparemment, j'ai poussé la moto à cinq mètres de la ligne des 60 km/h à l'entrée des stands...". Les discussions pleines de tempérament sur ce sujet avec les officiels n'ont rien donné. Zarco est resté dans son box, frustré.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.