Johann Zarco (caduta): Spinta Ducati non premiata

La caduta del pilota Pramac Ducati Johann Zarco è stata una delle cause scatenanti della constatazione che il Twin Ring Motegi era diventato impraticabile dopo la forte pioggia. Il francese non era presente alla ripartenza.

Sono state scene pietose quelle che hanno visto Johann Zarco (33) spingere freneticamente la sua Ducati Prima-Pramac, completamente distrutta, fino ai box dopo la caduta sotto la pioggia del dodicesimo giro a Motegi, alla curva 12. "Dopo il sottopassaggio ho fatto aquaplaning. Non ho avuto scampo. Dato che le ruote erano ancora sulla moto, mi sono messo a spingere", ha descritto il francese.

In realtà, le condizioni del tracciato di 4,8 km erano perfette per il francese del sud, noto per essere uno specialista della pioggia. E ha fatto una buona partenza dalla decima posizione. "Ma poi sono stato spinto all'esterno da Maverick Viñales alla prima curva". Da parte sua, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha esaurito lo spazio a disposizione mentre Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio hanno cercato di passare all'interno. La solita mischia di partenza della MotoGP!

"Poi, naturalmente, il pit stop in questa gara flag-to-flag subito dopo il primo giro mi è stato molto utile. Non vedevo l'ora di fare una gara sotto la pioggia", ha dichiarato il campione del mondo 2015 e 2016 della Moto2, ottimista fin dall'inizio. "I primi giri, quando non era troppo bagnato, sono andati bene. Quando ha iniziato a piovere sempre di più, non è stato facile trovare il limite. Ma ero comunque veloce e riuscivo a recuperare una posizione dopo l'altra".

Dopo la caduta, il 16 volte vincitore di un GP (nessuno dei quali in MotoGP) ha riportato la sua Ducati GP23 ai box. Ma questa performance fisica si è rivelata inutile.

Gli sforzi di Zarco nel suo 256° Gran Premio sono falliti a causa delle insidie del regolamento. "A quanto pare, ho spinto la moto cinque metri oltre la linea dei 60 km/h all'ingresso dei box...". Le discussioni animate con i commissari non hanno portato a nulla. Zarco è rimasto seduto nel suo box in preda alla frustrazione.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.