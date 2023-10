Johann Zarco (acidente): Empurrão da Ducati que não foi recompensado

A queda do piloto da Pramac Ducati, Johann Zarco, foi um dos factores que desencadeou a constatação de que Twin Ring Motegi se tinha tornado impossível de pilotar após a forte chuva. O francês não esteve presente no recomeço.

Foram cenas lamentáveis as de Johann Zarco (33) a empurrar freneticamente a sua Prima-Pramac Ducati completamente estropiada de volta às boxes depois do acidente da 12ª volta à chuva em Motegi na curva 12. "Depois do metro, aquaplanei. Não tive qualquer hipótese. Como as rodas ainda estavam na mota, comecei a empurrar", descreveu o francês.

De facto, as condições da pista de 4,8 km de comprimento eram perfeitas para o sul-francês, que é conhecido como um especialista em chuva. E ele mostrou um bom começo a partir da décima posição. "Mas depois fui empurrado para o exterior por Maverick Viñales na primeira curva." Por seu turno, o piloto espanhol da Aprilia ficou sem espaço quando Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio também tentaram passar por dentro. A habitual confusão de partida do MotoGP!

"Depois, claro, a paragem nas boxes nesta corrida de bandeira a bandeira logo após a primeira volta serviu-me muito bem. Estava ansioso por uma corrida com chuva," o Campeão do Mundo de Moto2 de 2015 e 2016 estava otimista no início. "As primeiras voltas, quando não estava muito molhado, correram bem. Quando começou a chover mais e mais, não foi fácil encontrar o limite. Mas continuei a ser rápido e consegui recuperar posição após posição."

Após a queda, o 16 vezes vencedor de GP (nenhum deles no MotoGP) levou a sua Ducati GP23 de volta às boxes. Mas este desempenho de força física revelou-se inútil.

Os esforços de Zarco no seu 256º Grande Prémio falharam devido às armadilhas dos regulamentos. "Aparentemente, empurrei a mota cinco metros para lá da linha dos 60 km/h na entrada das boxes..." Discussões acaloradas sobre o assunto com os oficiais não levaram a lado nenhum. Zarco ficou sentado na sua box em frustração.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10:

1º Martin, Ducati, 12 rdsn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.