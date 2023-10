Fabio Quartararo (Yamaha/10º): Dos vueltas con neumáticos lisos

Fabio Quartararo ha empezado la carrera desde la 14ª posición de la quinta fila. Cuando la mayoría de los pilotos, encabezados por Jack Miller, entraron en el pit lane tras la vuelta de salida para cambiar de moto, el francés continuó la carrera con slicks y por ello se situó brevemente en segunda posición.

El Campeón del Mundo de 2021 pronto se ha dado cuenta de que su riesgo no le iba a compensar y, tras una vuelta más, ha alcanzado también a la segunda Yamaha oficial que esperaba con neumáticos de lluvia y ha caído hasta la antepenúltima plaza. A partir de ahí, "El Diablo" fue capaz de avanzar con paso firme. Después de la vuelta 12 había ascendido a la décima plaza, la última vuelta que dio, la 13ª, no fue puntuable.

"Qué desastre", resopló Quartararo tras la carrera. "No puedo entender por qué tenemos que correr a las 3 de la tarde en estas condiciones cuando sabemos que anochecerá a las 5 de la tarde", dijo, evaluando los procedimientos desde el punto de vista de un piloto. "Es imposible de entender".

A la pregunta de si no había cometido un error al permanecer con neumáticos lisos durante una vuelta más en lugar de cambiar a la moto de lluvia después de la vuelta de salida junto con la mayoría del pelotón, Quartararo respondió: "La lluvia no era realmente fuerte, por eso continué con neumáticos lisos. En retrospectiva está claro: he perdido algunos segundos por ello, pero al final no me importa mucho en estas condiciones acabar décimo o decimocuarto".

"Si hubiera cambiado a la otra moto con neumáticos de lluvia una vuelta antes, podría haberme colocado unos puestos más arriba, pero desde luego no mejor que séptimo, porque cometí dos errores de pilotaje en las dos últimas vueltas, en las que perdí varios segundos", concluyó el piloto oficial de Yamaha.

Al motor de la Yamaha oficial se le critica un uso duro de la potencia, lo que es doblemente desventajoso bajo la lluvia, pero Quartataro lo relativiza y explica el problema de una manera más compleja: "El motor estaba bien, no era súper blando de usar, pero el problema es que la moto funciona muy bien en algunas partes, en otros aspectos domina peor. En una pista mojada girar en las curvas es realmente difícil, el agarre en la curva no es tan malo entonces, pero con este manejo no puedo llevar la velocidad a la curva, me ralentiza."

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.