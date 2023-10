Fabio Quartararo (Yamaha/10e) : Deux tours en slicks

Lorsque le peloton de pilotes s'est dirigé vers la voie des stands pour changer de moto après un tour à Motegi, Fabio Quartarao a pris une décision différente de la majorité - et mauvaise, comme il s'est avéré.

Fabio Quartararo s'est élancé de la cinquième ligne, en quatorzième position. Alors que la plupart des pilotes, menés par Jack Miller, se sont rendus dans les stands pour changer de moto après le tour de départ, le Français a continué la course en slicks et s'est donc retrouvé brièvement en deuxième position.

Le champion du monde 2021 s'est vite rendu compte que son risque ne serait pas payant et, après un autre tour, il a également récupéré la deuxième Yamaha d'usine équipée de pneus pluie et a été relégué à l'avant-dernière place. De là, "El Diablo" a pu progresser continuellement vers l'avant. Après le 12e tour, il était remonté à la 10e place, le dernier tour effectué, le 13e, n'ayant pas été comptabilisé.

"Quel gâchis", soufflait Quartararo après la course. "Je ne comprends pas pourquoi nous devons faire la course à 15 heures dans ces conditions alors que nous savons qu'il fera nuit à 17 heures", a-t-il jugé du point de vue du pilote de course. "C'est impossible à comprendre".

A la question de savoir s'il n'avait pas commis une erreur en restant un tour de plus sur la piste en slicks au lieu de passer, comme la majorité des pilotes, à la moto de pluie dès le tour de départ, Quartararo a répondu : "La pluie n'était pas vraiment forte, c'est pourquoi j'ai continué en slicks. Avec le recul, il est clair que cela m'a fait perdre quelques secondes, mais au final, dans ces conditions, cela ne fait pas une grande différence pour moi d'être dixième ou quatorzième".

"Si j'étais passé sur l'autre moto en pneus pluie un tour plus tôt, j'aurais peut-être pu me classer quelques rangs plus haut, mais certainement pas mieux que septième, car j'ai commis deux erreurs de pilotage dans les deux derniers tours, qui m'ont fait perdre plusieurs secondes", conclut le pilote officiel Yamaha.

Le moteur de la Yamaha officielle est critiqué pour une utilisation dure de la puissance, ce qui est doublement désavantageux sous la pluie, mais Quartataro relativise et explique le problème de manière plus complexe : "Le moteur était correct, pas super doux à l'utilisation, mais le problème est que la moto fonctionne très bien par endroits, elle gère moins bien d'autres aspects. Sur une piste mouillée, le virage est vraiment difficile à prendre, l'adhérence dans le virage n'est alors pas si mauvaise, mais avec ce comportement, je ne peux pas prendre la vitesse dans le virage, cela me freine".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.