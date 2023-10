Fabio Quartararo (Yamaha/10°): Due giri con le slick

Fabio Quartararo ha iniziato la gara dalla 14a posizione in quinta fila. Quando la maggior parte dei piloti, guidati da Jack Miller, è entrata ai box dopo il giro iniziale per cambiare moto, il francese ha continuato la gara con le gomme slick e si è quindi trovato per breve tempo in seconda posizione.

Il Campione del Mondo 2021 si è presto reso conto che il suo rischio non avrebbe pagato e, dopo un altro giro, ha ripreso anche la seconda Yamaha factory che aspettava con le gomme da pioggia ed è sceso in terzultima posizione. Da lì, "El Diablo" è stato in grado di spingere costantemente in avanti. Dopo il 12° giro è salito al decimo posto, ma l'ultimo giro che ha percorso, il 13°, non è stato segnato.

"Che casino", ha sbuffato Quartararo dopo la gara. "Non riesco a capire perché dobbiamo correre alle 15:00 in queste condizioni quando sappiamo che alle 17:00 sarà buio", ha detto, valutando il procedimento dal punto di vista di un pilota. "È impossibile da capire".

Alla domanda se non avesse commesso un errore rimanendo con le slick per un giro in più invece di passare alla moto da pioggia dopo il giro iniziale, come la maggior parte del gruppo, Quartararo ha risposto: "La pioggia non era molto forte, per questo ho continuato con le slick. Col senno di poi è chiaro: ho perso qualche secondo, ma alla fine non fa molta differenza per me in queste condizioni arrivare decimo o quattordicesimo".

"Se avessi cambiato l'altra moto con le gomme da pioggia un giro prima, avrei potuto piazzarmi qualche posizione più in alto, ma certamente non meglio del settimo posto, perché ho commesso due errori di guida negli ultimi due giri, che mi hanno fatto perdere diversi secondi", ha concluso il pilota della Yamaha factory.

Il motore della Yamaha ufficiale viene criticato per un uso difficile della potenza, che è doppiamente svantaggioso sotto la pioggia, ma Quartataro lo mette in prospettiva e spiega il problema in modo più complesso: "Il motore andava bene, non era morbidissimo da usare, ma il problema è che la moto funziona molto bene a tratti, in altri aspetti padroneggia peggio. Su una pista bagnata girare in curva è davvero difficile, l'aderenza in curva non è poi così male, ma con questa gestione non riesco a prendere velocità in curva, mi rallenta".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.