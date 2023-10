Marco Bezzecchi (Ducati/4º): Problema con el parabrisas

"Vi las gotas en la parrilla y ya sabía que iba a llover", Marco Bezzecchi relató un accidentado Gran Premio en el Mobility Resort Motegi el domingo. Para el piloto Ducati del Mooney VR46 Racing Team, las cosas se complicaron desde la primera curva.

"Mi salida no fue mala, pero mi rueda trasera se salió en la primera curva. No alcancé a Pecco por un pelo, si le hubiera golpeado habría sido una caída salvaje... Pero toqué a alguien más", lamentó "Bez". De hecho, obligó a Johann Zarco y Maverick Viñales a irse largo... y el piloto oficial de Aprilia se fue al suelo. "Lo siento, pero no podía hacer nada".

Después de sólo una vuelta, la lluvia era entonces tan intensa que todos los pilotos de cabeza entraron en boxes para recoger la segunda moto con los neumáticos de lluvia. "Ha sido la primera carrera bandera a bandera de mi vida y ha sido muy divertida", dijo Bezzecchi feliz. "El cambio de moto me ha ido muy bien y he recuperado algunas posiciones. En mojado también fui bastante fuerte, la electrónica y toda la puesta a punto también funcionaron bastante bien."

Sin embargo, el italiano de 24 años tuvo entonces problemas de visibilidad. "Tuve un problema con el parabrisas. No estaba empañado, pero algo pasó con el agua, era muy difícil ver algo. Creo que ha sido difícil para todos con el spray, pero además he tenido este pequeño problema y Márquez me ha adelantado. Dos vueltas después ha salido la bandera roja y he sabido inmediatamente que había perdido el podio. Sabía que nos dejarían hacer una nueva salida, pero era inútil porque estaba oscuro y había agua en la pista".

Al final, la clasificación tras doce vueltas fue la siguiente. "En general no me puedo quejar, aunque el cuarto puesto siempre es difícil", fue la conclusión del tercer clasificado del Mundial, que ahora está a 54 puntos de Pecco Bagnaia, que a su vez sólo aventaja en tres puntos a Jorge Martín.

Dada esta posición de partida, ¿se ve Bez ahora fuera de la lucha por el título? "No lo sé, definitivamente fuera de la lucha por el título no diría, pero de momento los otros dos están más en cabeza".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.