Marco Bezzecchi (Ducati/4°): Problema al parabrezza

Marco Bezzecchi ha parlato, dopo la prima gara in regime di flag-to-flag della sua carriera in MotoGP, di un momento di paura nella curva iniziale, dei suoi problemi di visibilità e della situazione nella classifica del Campionato del Mondo.

"Ho visto le gocce sulla griglia di partenza e sapevo già che stava per arrivare la pioggia", ha raccontato Marco Bezzecchi a proposito del movimentato Gran Premio di domenica al Mobility Resort Motegi. Per il pilota Ducati del Mooney VR46 Racing Team, le cose si sono fatte difficili già alla prima curva.

"La mia partenza non è stata male, ma alla prima curva mi è scivolata la ruota posteriore. Ho mancato Pecco per un soffio, se l'avessi colpito sarebbe stata una caduta selvaggia... Ma ho toccato qualcun altro", si è rammaricato "Bez". Infatti, ha costretto Johann Zarco e Maverick Viñales a fare un lungo - e il pilota ufficiale Aprilia è caduto. "Mi dispiace per questo, ma non potevo fare nulla".

Dopo un solo giro, la pioggia era così intensa che tutti i migliori sono rientrati ai box per prendere la seconda moto con le gomme da pioggia. "È stata la prima gara da bandiera a bandiera della mia vita ed è stato molto divertente", ha commentato felice Bezzecchi. "Il cambio di moto è andato molto bene per me, ho anche recuperato alcune posizioni. Anche sul bagnato ero abbastanza forte, l'elettronica e l'intero set-up hanno funzionato abbastanza bene".

Tuttavia, il 24enne italiano ha avuto problemi di visibilità. "Ho avuto un problema con il parabrezza. Non era appannato, ma è successo qualcosa con l'acqua, era molto difficile vedere qualcosa. Penso che sia stato difficile per tutti con gli spruzzi, ma in più ho avuto questo piccolo problema e Márquez mi ha superato. Due giri dopo è uscita la bandiera rossa e ho capito subito che avevo perso il podio. Sapevo che ci avrebbero fatto ripartire, ma era inutile perché era buio e c'era acqua in pista".

La classifica dopo dodici giri è stata infine segnata. "Nel complesso non posso lamentarmi, anche se il quarto posto è sempre difficile", è stata la conclusione del terzo pilota del Mondiale, che ora si trova a 54 punti da Pecco Bagnaia, che a sua volta ha solo tre punti di vantaggio su Jorge Martin.

Data questa posizione di partenza, Bez si vede ormai fuori dalla corsa al titolo? "Non lo so, sicuramente fuori dalla corsa al titolo non direi, ma al momento gli altri due sono più in testa".

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.