Marco Bezzecchi (Ducati/4º): Problema com o para-brisas

Marco Bezzecchi falou após a primeira corrida de bandeira a bandeira da sua carreira no MotoGP sobre um momento de susto na curva de partida, os seus problemas de visibilidade e a situação na classificação do Campeonato do Mundo.

"Vi as gotas na grelha e já sabia que a chuva estava a chegar", contou Marco Bezzecchi sobre um Grande Prémio atribulado no Mobility Resort Motegi, no domingo. Para o piloto da Ducati da Mooney VR46 Racing Team, as coisas começaram a correr mal logo na primeira curva.

"O meu arranque não foi mau, mas a minha roda traseira escorregou na primeira curva. Falhei o Pecco por um triz, se tivesse batido nele teria sido um acidente brutal... Mas toquei noutra pessoa", lamentou "Bez". De facto, ele obrigou Johann Zarco e Maverick Viñales a percorrerem um longo caminho - e o piloto de fábrica da Aprilia caiu. "Sinto muito por isso, mas não havia nada que eu pudesse fazer".

Depois de apenas uma volta, a chuva era tão forte que todos os pilotos de topo foram para as boxes para apanhar a segunda moto com pneus de chuva. "Foi a primeira corrida com bandeira a bandeira da minha vida e foi muito divertido", disse Bezzecchi feliz. "A troca de mota correu muito bem para mim, também ganhei algumas posições. No molhado também estive bastante forte, a eletrónica e todo o set-up também funcionaram muito bem."

No entanto, o italiano de 24 anos teve problemas com a sua visibilidade. "Tive um problema com o para-brisas. Não estava embaciado, mas aconteceu algo com a água, era muito difícil ver alguma coisa. Penso que foi difícil para todos com o spray, mas ainda por cima tive este pequeno problema e o Márquez ultrapassou-me. Duas voltas depois apareceu a bandeira vermelha e eu soube imediatamente que tinha perdido o pódio. Sabia que nos iam deixar fazer um novo arranque, mas era inútil porque estava escuro e havia água na pista."

A classificação ao fim de doze voltas acabou por ser a seguinte. "No geral, não me posso queixar, embora o quarto lugar seja sempre difícil", foi a conclusão do terceiro classificado do Campeonato do Mundo, que está agora a 54 pontos de Pecco Bagnaia, que por sua vez está apenas a três pontos de Jorge Martin.

Perante esta posição de partida, será que Bez se vê agora fora da corrida ao título? "Não sei, definitivamente fora da corrida ao título, não diria, mas de momento os outros dois estão mais na frente."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.