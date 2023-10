Aleix Espargaró (Aprilia/5e) : Comme un poisson dans l'eau

Aleix Espargaró, le pilote d'usine Aprilia, a commencé le Grand Prix de Motegi en fanfare, menant même brièvement la course lors des tours 4 et 5. Il a ensuite craint pour la durabilité de ses pneus pluie tendres et a été relégué pendant un certain temps dans le peloton de tête. Alors qu'il commençait à pleuvoir à verse, l'Espagnol, d'habitude si réticent à l'eau, était soudain de retour, se rapprochant de Marco Bezzecchi et aurait peut-être pu décrocher une place sur le podium si la direction de course n'avait pas interrompu la course après 12 tours.

"Je suis content de mon résultat. Aujourd'hui, pour la première fois de ma carrière, j'ai de sérieuses chances de terminer sur le podium d'un tel Grand Prix sous la pluie. Avec les quantités d'eau qui tombaient et les embruns que les autres gars soulevaient, j'avais de plus en plus de problèmes de visibilité. En même temps, je me sentais de plus en plus à l'aise sur ma moto au fur et à mesure que la pluie augmentait", a expliqué Espargaró.

Malgré cela, la direction de course a pris la bonne décision en interrompant la course. "A mon avis, l'interruption aurait même dû intervenir un tour plus tôt. Mais je reconnais que c'est difficile à juger de l'extérieur"˛ a-t-il expliqué.

Il a expliqué son choix de pneus pluie tendres par sa longue expérience du terrain vallonné à deux heures de route au nord de Tokyo. "Quand il pleut à Motegi, il pleut généralement à verse. Lorsque la première partie de la course n'a pas été aussi humide que prévu, j'ai craint de devoir abandonner avec mon pneu tendre. Mais lorsque les fortes pluies sont arrivées en retard, je me suis senti comme un poisson dans l'eau et j'avais un avantage sur mes concurrents".

Selon lui, les deux week-ends en Inde et au Japon ont été globalement difficiles, avec quelques erreurs de stratégie et de communication au sein de l'équipe. "C'est pourquoi il est maintenant temps de rentrer chez moi et de recharger mes batteries auprès de ma famille. Je serai alors prêt à continuer à me battre. La quatrième place au championnat du monde est encore à notre portée !"

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.