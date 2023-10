Aleix Espargaró (Aprilia/5°): Come un pesce nell'acqua

Lo stesso Aleix Espargaró si è detto sorpreso di quanto sia stato in grado di dare il massimo sotto la pioggia al Twin Ring Motegi: Anche un podio era a portata di mano per la stella dell'Aprilia.

Il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró ha iniziato il Gran Premio di Motegi in grande stile e ha persino condotto la gara per un breve periodo nei giri 4 e 5. Poi ha temuto per la durata del suo pneumatico morbido da pioggia ed è sceso in prima fila a centrocampo per un po'. Poi ha temuto per la durata del suo pneumatico morbido da pioggia e si è ritirato per un po' dal gruppo di testa. Quando ha iniziato a diluviare, lo spagnolo, normalmente timoroso dell'acqua, si è ritrovato improvvisamente in testa, alle calcagna di Marco Bezzecchi e avrebbe potuto conquistare il podio se gli organizzatori non avessero interrotto la gara dopo 12 giri.

"Sono contento del mio risultato. Oggi, per la prima volta nella mia carriera, ho la seria prospettiva di concludere sul podio un Gran Premio così piovoso. Con la quantità d'acqua che scendeva e gli spruzzi che gli altri piloti sollevavano, avevo sempre più problemi di visibilità. Allo stesso tempo, mi sentivo sempre più a mio agio sulla moto man mano che la pioggia aumentava", ha descritto Espargaró.

Tuttavia, gli organizzatori hanno preso la decisione giusta fermando la gara, ha detto. "Penso che si sarebbe dovuta fermare un giro prima. Ma mi rendo conto che è difficile giudicare dall'esterno"˛ ha spiegato.

Ha spiegato la scelta del pneumatico morbido da pioggia con anni di esperienza sul terreno collinare a due ore di macchina a nord di Tokyo. "Quando piove a Motegi, di solito piove a dirotto. Quando nella prima parte della gara non era bagnato come ci si aspettava, temevo che il mio pneumatico morbido si sarebbe rotto e che mi sarei dovuto ritirare. Ma quando la pioggia battente è arrivata tardi, mi sono sentito come un pesce nell'acqua e ho avuto un vantaggio sulla concorrenza".

Ha detto che i due fine settimana in India e Giappone sono stati complessivamente difficili, con alcuni errori di strategia e di comunicazione nel team. "Ora è tempo di tornare a casa e ricaricare le batterie con la mia famiglia. Poi sarò pronto a combattere. Il quarto posto nel Campionato del Mondo è ancora a portata di mano!".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.