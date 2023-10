Aleix Espargaró (Aprilia/5º): Como um peixe na água

O próprio Aleix Espargaró ficou surpreendido com o quanto foi capaz de acelerar à chuva no Twin Ring Motegi: Até um lugar no pódio estava ao alcance da estrela da Aprilia.

O piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, começou o Grande Prémio de Motegi em grande estilo e chegou mesmo a liderar a corrida por breves momentos nas voltas 4 e 5. Depois, temeu pela durabilidade do seu pneu macio de chuva e caiu para o meio do pelotão da frente durante algum tempo. Quando começou a chover a cântaros, o espanhol, normalmente tímido em relação à água, voltou a estar em destaque, perto dos calcanhares de Marco Bezzecchi, e poderia ter conquistado um lugar no pódio se os organizadores da corrida não tivessem interrompido a corrida após 12 voltas.

"Estou contente com o meu resultado. Hoje, pela primeira vez na minha carreira, tenho sérias perspectivas de terminar um Grande Prémio tão chuvoso no pódio. Com a quantidade de água que caía e os salpicos que os outros pilotos lançavam, estava a ter cada vez mais problemas de visibilidade. Ao mesmo tempo, sentia-me cada vez mais confortável na minha moto à medida que a chuva aumentava", descreveu Espargaró.

No entanto, os organizadores da corrida tomaram a decisão correcta ao interromperem a corrida, afirmou. "Penso que a corrida devia ter sido interrompida uma volta mais cedo. Mas compreendo que é difícil julgar de fora"˛ explicou.

Ele explicou a escolha do pneu de chuva macio com anos de experiência no terreno montanhoso a duas horas de carro ao norte de Tóquio. "Quando chove em Motegi, normalmente chove torrencialmente. Quando não estava tão húmido como esperado na primeira parte da corrida, tive medo que o meu pneu macio falhasse e tivesse de me retirar. Mas quando a chuva forte chegou tarde, senti-me como um peixe na água e tive uma vantagem sobre a concorrência".

Ele disse que os dois fins-de-semana na Índia e no Japão tinham sido difíceis no geral, com alguns erros de estratégia e de comunicação na equipa. "Por isso, agora é altura de ir para casa e recarregar as baterias com a minha família. Depois, estarei pronto para continuar a lutar. O quarto lugar no Campeonato do Mundo ainda está ao nosso alcance!"

Resultados de MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10:

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.