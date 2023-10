Di Giannantonio (Ducati/8º): ¿En el último momento?

"Estoy muy contento y orgulloso de todo el fin de semana, hemos sido rápidos en todas las condiciones", dijo Fabio Di Giannantonio tras el Gran Premio de Japón. Ha sido su fin de semana de carreras más exitoso de la presente temporada hasta el momento: sexto en la calificación, octavo en el sprint sobre seco y en la lluviosa carrera principal.

Que "Diggia" sería rápido en pista mojada era de esperar tras los lluviosos entrenamientos libres de Silverstone de hace dos meses; entonces rodó casi un segundo más rápido que el segundo clasificado en los segundos libres.

"En las primeras cinco vueltas no podía empujar sobre la rueda delantera como quería, luego mejoró", describió el subcampeón de Moto3 en 2018. "Tenemos que averiguar la razón. Sin esta limitación podría haber estado mucho más delante, pero un puesto entre los diez primeros está bien. Ahora tenemos que llevar este impulso positivo a las próximas carreras."

Preguntado por otros detalles de la puesta a punto, Diggia analiza: "Nuestra puesta a punto para lluvia está diseñada para mojar la pista, pero al principio de la carrera no estaba tan mojada, así que tenía mucho movimiento en la moto. Pero si fueras al revés y configuraras la moto para pista mojada y lluvia moderada, estarías completamente jodido si lloviera más fuerte".

Roman, de 24 años, ve su futuro como piloto de MotoGP con el equipo Gresini. "Estoy concentrado en las carreras que quedan y me gustaría seguir con mi equipo, pero si ya no hay sitio para mí aquí, tendré que buscar otra opción. Volver al Campeonato del Mundo de Moto2 prefiero que no, la prioridad es seguir en el Campeonato del Mundo de MotoGP."

Di Giannantonio ha disputado prácticamente toda su carrera mundialista con Gresini, corriendo cuatro temporadas de Moto3 en 2015-18, un año de Moto2 en 2021 y MotoGP con Gresini Racing desde 2022

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.