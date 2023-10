Di Giannantonio (Ducati/8e) : Au dernier moment ?

"Je suis très heureux et fier de tout ce week-end, nous avons été constamment rapides dans toutes les conditions", a déclaré Fabio Di Giannantonio après le Grand Prix du Japon. Il a réalisé son week-end de course le plus réussi de cette saison : sixième lors des essais chronométrés et des qualifications, huitième lors du sprint sur piste sèche et lors de la course principale sous la pluie.

On pouvait s'attendre à ce que "Diggia" soit rapide sur une piste mouillée après les essais libres pluvieux de Silverstone il y a deux mois ; il avait alors réalisé près d'une seconde de mieux que le deuxième lors des essais libres.

"Au cours des cinq premiers tours, je n'ai pas pu pousser avec la roue avant comme je le souhaitais, puis cela s'est amélioré", a expliqué le vice-champion du monde Moto3 2018. "Nous devons en trouver la raison. Sans cette restriction, j'aurais pu être beaucoup plus loin, mais une place dans le top 10 est correcte. Maintenant, il faut que nous prenions cet élan positif pour les prochaines courses".

Interrogé sur d'autres détails de la configuration, Diggia analyse : "Notre réglage pluie est conçu pour une piste détrempée, mais au début de la course, il n'était pas aussi mouillé, donc j'avais beaucoup de mouvement dans la moto. Mais si l'on faisait le chemin inverse et que l'on réglait la moto pour une piste humide et une pluie modérée, on serait complètement bloqué en cas de pluie plus forte".

Le Romain de 24 ans voit son avenir en tant que pilote MotoGP au sein du team Gresini. "Je me concentre sur les courses restantes et j'aimerais continuer avec mon équipe, mais s'il n'y a plus de place pour moi ici, je dois trouver une autre option. Je préfère ne pas retourner en championnat du monde Moto2, la priorité est de rester en championnat du monde MotoGP".

Di Giannantonio a fait pratiquement toute sa carrière en championnat du monde chez Gresini : il a disputé quatre saisons de Moto3 de 2015 à 18, une année de Moto2 en 2021 et le MotoGP chez Gresini Racing depuis 2022.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.