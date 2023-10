Di Giannantonio (Ducati/8°): All'ultimo momento?

Il team Gresini ha voluto dare a Fabio Di Giannantonio tempo fino al GP del Giappone per raccomandarsi per la stagione 2024. Basterà l'ottavo posto in volata e nella gara di pioggia?

"Sono molto contento e orgoglioso di come è andato l'intero weekend, siamo stati costantemente veloci in tutte le condizioni", ha dichiarato Fabio Di Giannantonio dopo il Gran Premio del Giappone. È stato il suo weekend di gara di maggior successo della stagione in corso: sesto in qualifica, ottavo nella volata su pista asciutta e nella piovosa gara principale.

Che "Diggia" fosse veloce su pista bagnata era prevedibile dopo le piovose prove libere di Silverstone di due mesi fa; allora aveva girato quasi un secondo più veloce del secondo classificato nelle seconde prove libere.

"Nei primi cinque giri non riuscivo a spingere sulla ruota anteriore come volevo, poi è andata meglio", ha descritto il vicecampione 2018 della Moto3. "Dobbiamo scoprire il motivo. Senza questa limitazione avrei potuto essere molto più avanti, ma un posto nella top ten va bene. Ora dobbiamo portare questo slancio positivo nelle prossime gare".

Alla domanda su ulteriori dettagli dell'assetto, Diggia analizza: "Il nostro assetto da pioggia è progettato per la pista bagnata, ma all'inizio della gara non era così bagnato, quindi avevo molto movimento sulla moto. Ma se si facesse il contrario e si impostasse la moto per pista bagnata e pioggia moderata, si sarebbe completamente fregati se piovesse più forte".

Il 24enne romano vede il suo futuro come pilota della MotoGP con il team Gresini. "Mi sto concentrando sulle gare rimanenti e vorrei continuare con la mia squadra, ma se non c'è più posto per me qui, dovrò trovare un'altra opzione. Tornare nel Campionato del Mondo Moto2 preferirei di no, la priorità è rimanere nel Campionato del Mondo MotoGP".

Di Giannantonio ha disputato praticamente tutta la sua carriera nel Motomondiale con Gresini, disputando quattro stagioni di Moto3 nel 2015-18, un anno di Moto2 nel 2021 e la MotoGP con Gresini Racing dal 2022.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1/10):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.