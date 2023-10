Di Giannantonio (Ducati/8º): No último momento?

A equipa Gresini quis dar a Fabio Di Giannantonio até ao GP do Japão para se recomendar para a época de 2024. Será que o 8º lugar no sprint e na corrida de chuva será suficiente?

"Estou muito feliz e orgulhoso se todo o fim de semana, fomos consistentemente rápidos em todas as condições", disse Fabio Di Giannantonio após o Grande Prémio do Japão. Foi o seu fim de semana de corrida mais bem sucedido da atual temporada até agora: sexto na qualificação, oitavo no sprint em pista seca e na corrida principal com chuva.

Que "Diggia" seria rápido numa pista molhada era de esperar depois dos treinos livres chuvosos em Silverstone há dois meses; nessa altura, foi quase um segundo mais rápido do que o segundo classificado nos segundos treinos livres.

"Nas primeiras cinco voltas não consegui empurrar a roda dianteira como queria, depois melhorou", descreveu o vice-campeão de Moto3 de 2018. "Temos de descobrir a razão. Sem esta limitação, poderia estar muito mais à frente, mas um lugar entre os dez primeiros é bom. Agora temos de levar esta dinâmica positiva para as próximas corridas."

Questionado sobre outros pormenores da afinação, Diggia analisa: "A nossa afinação de chuva foi concebida para uma pista encharcada, mas no início da corrida não estava assim tão molhada, por isso tinha muito movimento na moto. Mas se fizéssemos o contrário e preparássemos a moto para pista molhada e chuva moderada, estaríamos completamente lixados se chovesse mais forte."

Roman, de 24 anos, vê o seu futuro como piloto de MotoGP com a equipa Gresini. "Estou concentrado nas restantes corridas e gostaria de continuar com a minha equipa, mas se já não houver lugar para mim aqui, terei de encontrar outra opção. Voltar ao Campeonato do Mundo de Moto2 é melhor não, a prioridade é continuar no Campeonato do Mundo de MotoGP."

Di Giannantonio disputou praticamente toda a sua carreira no Campeonato do Mundo com a Gresini, pilotando quatro temporadas de Moto3 em 2015-18, um ano de Moto2 em 2021 e MotoGP com a Gresini Racing desde 2022

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.