Augusto Fernández (KTM/7º): "He alcanzado a Jack".

Augusto Fernández ha flotado hasta la 7ª plaza bajo la lluvia en Mobility Resort Motegi tras cambiar de moto en el momento de la parada, dejando atrás a los experimentados ases de MotoGP. El Campeón del Mundo de Moto2 se ha situado claramente por delante de su compañero en el GASGAS-Tech3 Pol Espargaró.

Fernández estaba sólo unas décimas por detrás del australiano Jack Miller (Red Bull-KTM) cuando se detuvo la carrera. "Ha sido una carrera loca. Pero me he sentido bien bajo la lluvia, he marcado buenos tiempos, me he puesto al día y he seguido adelantando. Estamos contentos de llevarnos este resultado con el 7º puesto".

Sobre la nueva salida, el español dice: "También me sentí bien en la nueva salida. Pero creo que era demasiado peligrosa. Estaba al límite. Había mucho aquaplaning en la pista ya en el primer intento al final. Ha estado bien parar la carrera. Nos quedamos con el séptimo puesto; podría haber acabado mejor y peor para nosotros".

Aún así: Augusto Fernández ya tenía delante al as de Red Bull-KTM Jack Miller. Por ello, también lamenta un poco el abandono de la carrera. "He recuperado terreno y he alcanzado a Jack en cabeza. Habría sido el siguiente al que podría haber adelantado. Habría sido bueno. Ser el mejor piloto de KTM habría sido muy ventajoso".

Fernández también ha confirmado: "Tenía a Jack por lo menos ya muy cerca delante de mí. De hecho ya estaba pensando por dónde podría adelantarle. Me llevo muchas cosas positivas de este día de carrera".

Importante para el único debutante en MotoGP de la temporada 2023: "El ritmo también era bueno en seco, ha sido otro paso, creo".

Fernández, después de todo, sigue compitiendo por su compromiso de 2024 y, por lo tanto, dijo. "También estoy intentando confirmarlo de forma continuada. Espero conseguirlo".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.