Augusto Fernández (KTM/7e) : "J'ai rattrapé Jack".

Augusto Fernández a nagé en septième position sous la pluie au Mobility Resort Motegi après avoir changé de moto au moment de l'interruption, laissant derrière lui des as expérimentés du MotoGP. Le champion du monde Moto2 devançait aussi nettement son coéquipier GASGAS-Tech3 Pol Espargaró.

Fernandez n'était qu'à quelques dixièmes de l'Australien Jack Miller (Red Bull-KTM) au moment de l'interruption de la course. "C'était une course folle. Mais je me sentais bien sous la pluie, j'ai fait de bons temps, j'ai rattrapé et dépassé à plusieurs reprises. Nous prenons volontiers ce résultat avec la septième place".

L'Espagnol s'exprime ensuite sur le redémarrage : "Je me sentais bien aussi au redémarrage. Mais je pense que c'était trop dangereux. C'était tout simplement limite. Il y avait déjà beaucoup d'aquaplaning sur la piste à la fin de la première tentative. C'était une bonne chose d'arrêter la course. Nous prenons la septième place - cela aurait pu se terminer mieux et plus mal pour nous".

Néanmoins, Augusto Fernández avait déjà l'as Red Bull-KTM Jack Miller juste devant lui. C'est pourquoi il regrette un peu l'interruption de la course. "J'ai gagné du terrain et j'ai rattrapé Jack à l'avant. Il aurait été le prochain que j'aurais pu dépasser. Cela aurait été une bonne chose. Être le meilleur pilote KTM aurait été très avantageux".

Fernández a ensuite confirmé : "Au moins, j'avais déjà Jack de très près devant moi. En fait, je réfléchissais déjà à l'endroit où je pourrais le dépasser. Je retire beaucoup de choses positives de cette journée de course".

Importantes pour le seul rookie MotoGP de la saison 2023 : "Le rythme était également bon sur le sec, c'était un autre pas, je pense".

Fernández continue en effet à courir pour son engagement pour 2024 et dit donc. "J'essaie aussi de le confirmer en permanence. J'espère que j'y parviendrai".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.