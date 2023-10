Augusto Fernández (KTM/7º): "Apanhei o Jack".

O piloto de fábrica da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, conseguiu discretamente o segundo melhor resultado na sua época de estreia no MotoGP no caos da chuva de Motegi e ficou a um fio de levar a melhor moto da Pierer Mobility até ao final.

Augusto Fernández flutuou para o 7º lugar à chuva no Mobility Resort Motegi depois de ter mudado de mota na altura da paragem, deixando para trás experientes ases do MotoGP. O Campeão do Mundo de Moto2 também ficou claramente à frente do seu companheiro de equipa da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró.

Fernandez estava apenas a alguns décimos do australiano Jack Miller (Red Bull-KTM) quando a corrida foi interrompida. "Foi uma corrida louca. Mas senti-me bem à chuva, fiz bons tempos, apanhei-o e continuei a ultrapassar. Estamos contentes por conseguir este resultado com o 7º lugar."

Sobre o recomeço, o espanhol diz: "Também me senti bem no recomeço. Mas acho que foi demasiado perigoso. Estava no limite. Havia muita aquaplanagem na pista já na primeira tentativa no final. Foi bom parar a corrida. Ficámos em sétimo lugar - podia ter acabado melhor ou pior para nós."

Ainda: Augusto Fernández já tinha o ás da Red Bull-KTM Jack Miller mesmo à sua frente. Por isso, também ele lamenta um pouco o abandono da corrida. "Recuperei terreno e apanhei o Jack na frente. Ele teria sido o próximo que eu poderia ter ultrapassado. Teria sido uma coisa boa. Ser o melhor piloto da KTM teria sido muito vantajoso."

Fernández também confirmou: "Tinha o Jack muito perto à minha frente e já estava a pensar onde o poderia ultrapassar. Levo muitas coisas positivas deste dia de corrida."

Importante para o único estreante de MotoGP da época de 2023: "O ritmo também foi bom no seco, foi mais um passo, penso eu."

Fernández, afinal, ainda está a correr para o seu compromisso de 2024 e, portanto, disse. "Também estou a tentar confirmar isso de forma contínua. Espero ter sucesso."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10:

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.