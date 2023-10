Dall'Igna : "Souligne que Marc veut notre moto".

Avec le champion du monde Pecco Bagnaia et le directeur de course Gigi Dall'Igna, deux voix importantes du camp Ducati ont fait allusion dimanche à Motegi à un transfert de Marc Márquez chez Gresini Racing, même si c'est avec des réserves.

Marc Márquez est monté sur le podium d'un GP pour la première fois depuis Phillip Island en 2022, dimanche, après une course flag-to-lag interrompue au Mobility Resort de Motegi. Le sextuple champion du MotoGP a saisi l'occasion dans des conditions difficiles et a permis à Honda de se réjouir de sa troisième place sur le circuit maison.

L'Espagnol de 30 ans a laissé entendre que de tels résultats, tout comme la tendance à la hausse observée lors du GP d'Inde, n'auraient aucune incidence sur sa décision. Mais il a également déclaré : "C'était un podium très romantique".

"Bye-bye, Honda", a ensuite lancé Pecco Bagnaia en conférence de presse. Marc Márquez fut un instant irrité : "Non, pourquoi ?" Bagnaia a immédiatement fait comprendre qu'il plaisantait, mais a ajouté en souriant, faisant allusion au départ de son mentor Valentino Rossi chez Yamaha : "Comme le baiser de Valentino..."

Mais ce n'est pas la seule déclaration au sujet de Márquez et Ducati qui a attiré l'attention des observateurs attentifs en marge du GP du Japon dimanche. En effet, nos confrères italiens de Sky Sport ont interrogé Gigi Dall'Igna sur un éventuel transfert de l'octuple champion du monde chez Gresini Racing.

"Marc a été l'un des pilotes les plus forts de l'histoire. S'il veut piloter une Ducati avec insistance, cela ne peut que nous réjouir", a déclaré le General Manager de Ducati Corse au micro d'Antonio Boselli. Puis il a même ajouté : "Il a décidé de quitter Honda pour monter sur une Ducati non officielle. Cela souligne d'autant plus qu'il veut notre moto".

Dans la suite de l'interview, Dall'Igna a toutefois nuancé ses propos en précisant qu'aucune décision officielle n'avait encore été prise : "Tout cela reste à définir, rien n'est officiel, je n'ai fait que commenter les déclarations que Marc a faites au sujet de notre moto".

"Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que le contrat est difficile à résilier - toujours en supposant qu'il veuille résilier le contrat. Mais il me semble que ce sont les déclarations qu'il a faites et qui nous font certainement plaisir", a confirmé le directeur de course de Ducati.

A la question de savoir si Márquez n'allait pas semer le trouble au sein de la famille Ducati, Dall'Igna a répondu : "Nous sommes encore concentrés sur ce championnat du monde. Nous avons encore beaucoup de courses à disputer, notre concentration se porte donc sur cette saison de championnat du monde". Puis il est revenu sur la question : "Il y a certainement des inquiétudes quant au fait qu'il pourrait, d'une certaine manière, affecter quelque peu l'équilibre qui règne actuellement dans toutes les équipes Ducati. Cela ferait partie du jeu, le cas échéant. C'est à nous de le gérer".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.