Dall'Igna: "Sottolinea che Marc vuole la nostra moto".

Marc Márquez è tornato sul podio di un GP per la prima volta dopo Phillip Island 2022, domenica, dopo l'abbandono della gara al Mobility Resort di Motegi. Il sei volte campione della MotoGP ha colto l'occasione in condizioni difficili per far gioire la Honda con il terzo posto sul circuito di casa.

Tuttavia, il trentenne spagnolo ha fatto sapere che questi risultati - così come la tendenza al rialzo del GP d'India - non avranno alcun effetto sulla sua decisione. Allo stesso tempo, però, ha anche dichiarato: "È stato un podio molto romantico".

"Ciao ciao, Honda", ha poi interloquito Pecco Bagnaia in conferenza stampa. Marc Márquez si è brevemente irritato: "No, perché?". Bagnaia ha subito fatto capire che stava scherzando, ma, alludendo all'addio alla Yamaha del suo mentore Valentino Rossi, ha aggiunto con un sorriso: "Come il bacio di Valentino...".

Ma questa non è stata l'unica dichiarazione sull'argomento Márquez e Ducati che ha attirato l'attenzione degli osservatori a margine del GP del Giappone di domenica. I colleghi italiani di Sky Sport hanno infatti chiesto a Gigi Dall'Igna di un possibile passaggio dell'otto volte campione del mondo alla Gresini Racing.

"Marc è stato uno dei piloti più forti della storia. Se vuole guidare una Ducati con vigore, non possiamo che esserne felici", ha spiegato il direttore generale di Ducati Corse al microfono di Antonio Boselli. Poi ha anche aggiunto: "Ha deciso di lasciare la Honda per salire su una Ducati non ufficiale. Questo sottolinea ancora di più che vuole la nostra moto".

Più avanti nell'intervista, però, Dall'Igna ha poi precisato che non è stata ancora presa una decisione ufficiale: "È ancora tutto da definire, non c'è nulla di ufficiale, stavo solo commentando quello che Marc ha detto sulla nostra moto".

"Penso che ci siano ancora molte cose da fare. Penso che il contratto sia difficile da sciogliere - sempre ammesso che lui voglia sciogliere il contratto. Ma queste mi sembrano le dichiarazioni che ha fatto e di cui siamo sicuramente contenti", ha ribadito il boss della Ducati.

Alla domanda se Márquez non causerà disordini all'interno della famiglia Ducati, Dall'Igna ha anticipato: "Siamo ancora concentrati su questo Campionato del Mondo. Abbiamo ancora molte gare da fare, quindi la nostra concentrazione è su questa stagione del Mondiale". Poi è tornato sulla questione: "Sicuramente c'è la preoccupazione che in qualche modo possa influenzare un po' l'equilibrio che c'è in tutti i team Ducati in questo momento. Questo farebbe parte del gioco, se necessario. Sta a noi gestirlo".

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.