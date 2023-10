Dall'Igna: "Sublinha que Marc quer a nossa mota".

Com o Campeão do Mundo Pecco Bagnaia e o Diretor de Corrida Gigi Dall'Igna, duas vozes importantes no campo da Ducati aludiram a uma mudança de Marc Márquez para a Gresini Racing no domingo em Motegi - embora com reservas.

Marc Márquez regressou ao pódio de um GP pela primeira vez desde Phillip Island 2022, no domingo, depois de uma corrida de bandeira a bandeira ter sido abandonada no Mobility Resort Motegi. O hexacampeão de MotoGP aproveitou a oportunidade em condições difíceis para deixar a Honda feliz com o terceiro lugar na sua pista interna.

No entanto, o espanhol de 30 anos deixou claro que tais resultados - tão pouco quanto a tendência de crescimento no GP da Índia - não teriam efeito sobre sua decisão. Ao mesmo tempo, porém, ele também declarou: "Foi um pódio muito romântico".

"Adeus, Honda," Pecco Bagnaia interveio na conferência de imprensa. Marc Márquez ficou brevemente irritado: "Não, porquê?" Bagnaia indicou imediatamente que estava a brincar, mas, aludindo à despedida da Yamaha do seu mentor Valentino Rossi, acrescentou com um sorriso: "Como o beijo do Valentino..."

Mas essa não foi a única declaração sobre o assunto Márquez e Ducati que chamou a atenção dos observadores à margem do GP do Japão no domingo. Os colegas italianos da Sky Sport perguntaram a Gigi Dall'Igna sobre uma possível mudança do oito vezes campeão mundial para a Gresini Racing.

"Marc foi um dos pilotos mais fortes da história. Se ele quiser pilotar uma Ducati com vigor, só podemos ficar felizes", explicou o diretor-geral da Ducati Corse ao microfone de Antonio Boselli. Depois acrescentou: "Ele decidiu deixar a Honda para entrar numa Ducati não oficial. Isso mostra ainda mais que ele quer a nossa moto".

Mais tarde na entrevista, no entanto, Dall'Igna qualificou que nenhuma decisão oficial havia sido tomada: "Tudo ainda está para ser definido, nada é oficial, eu estava apenas comentando o que Marc disse sobre a nossa moto".

"Acho que ainda há muitas coisas a fazer. Penso que o contrato é difícil de dissolver - partindo sempre do princípio que ele quer dissolver o contrato. Mas essas parecem-me ser as declarações que ele fez e com as quais estamos certamente satisfeitos", reiterou o chefe de corrida da Ducati.

Questionado sobre se Márquez não causaria agitação dentro da família Ducati, Dall'Igna prefaciou: "Ainda estamos focados neste Campeonato do Mundo. Ainda temos muitas corridas para fazer, por isso a nossa concentração está nesta época do Campeonato do Mundo." Depois, voltou à questão: "É claro que há preocupações de que, de alguma forma, ele possa afetar um pouco o equilíbrio que existe em todas as equipas Ducati neste momento. Isso faria parte do jogo, se necessário. Cabe-nos a nós gerir isso."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.