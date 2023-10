Jack Miller (Red Bull KTM/6e) : "Je voulais plus".

Le spécialiste de la pluie Jack Miller n'a pris son envol que peu de temps avant l'interruption du Grand Prix de Motegi - et il était déçu que la deuxième partie de la course n'ait pas pu avoir lieu.

Le vainqueur de l'an dernier Jack Miller (28 ans), fort de son expérience des précédentes courses sous la pluie à Motegi, avait opté pour le mélange pluie tendre à l'arrière et craignait une usure prématurée des pneus dans les conditions modérées du début de course. "Il a fallu beaucoup de temps pour que les pneus pluie fonctionnent correctement. Une fois qu'ils ont commencé à offrir une bonne adhérence, j'ai essayé de ménager le centre du pneu et de ne pas user prématurément la bande de roulement", a expliqué "Thriller Miller".

D'abord dixième, Miller s'est hissé à la sixième place en quatre tours, mais n'a pas gagné beaucoup de terrain dans les escarmouches avec Marc Márquez et Miguel Oliveira. Lorsque Joan Mir, Raúl Fernández et Johann Zarco s'en sont mêlés, Miller est retombé brièvement à la dixième place.

Dans le dernier tour avant l'interruption, il a répliqué grâce à ses réserves en matière d'adhérence des pneus et a sprinté jusqu'à la sixième place. Le quadruple vainqueur du MotoGP et neuvième du championnat du monde se sentait parfaitement prêt pour la deuxième partie de l'épreuve humide.

"Nous avons fait quelques petits tours pour adapter encore mieux la moto à la quantité d'eau présente sur la piste. Je voulais plus que cette sixième place et j'ai été déçu lorsque la course a été arrêtée pour la deuxième fois pendant le tour de chauffe. C'était une décision prise pour des raisons de sécurité et, bien sûr, nous l'acceptons", a soupiré Miller. "Dans l'ensemble, ce n'était pas notre meilleure journée, mais pas non plus notre pire !"

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.