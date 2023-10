Valentino Rossi pone fin a la temporada de resistencia sobre grava

El título de la GT World Challenge Europe Endurance Cup es para Akkodis ASP. Raffaele Marciello, Jules Gounon y Timur Boguslavskiy terminan quintos para ganar el título en la serie de carreras SRO de primera clase.

La victoria es para AF Corse. Alessio Rovera, Robert Shwartzman y Nicklas Nielsen ganan, tras una penalización de tiempo al coche del equipo Mercedes-AMG Team AlManar. Es la primera victoria general del Ferrari 296 GT3 en el GT World Challenge Europe.

¡Y será incluso una doble victoria para el equipo de fábrica Ferrari! Antonio Fuoco, Daniel Serra y Davide Rigon ocupan la segunda posición.

¡Thomas Preining, Laurin Heinrich y Dennis Olsen completan las posiciones de podio y anotan el primer resultado de podio de Rutronik Racing en la serie de carreras!

Las cosas se pusieron caóticas en el Circuit de Catalunya ya en la vuelta de salida. Al frente de la carrera, Maro Engel golpeó en la curva cuatro a Jordan Pepper en el Lamborghini de Iron Lynx, que hizo un trompo y cayó a la posición 39. Pero el sudafricano empezó a rodar con fuerza y se puso en cabeza. Pero el sudafricano inició entonces una fuerte recuperación y remontó hasta la posición 16 en los primeros 45 minutos. El trío de GetSpeed recibió una penalización de cinco segundos por esta acción, pero no se aplicó hasta poco antes del final de la carrera.

Después de 25 minutos, Michele Beretta en el Lamborghini Iron Lynx golpeó la parte trasera del BMW M4 GT3 WRT de Charles Weerts en la primera curva y dañó la parte trasera del BMW. Una vuelta más tarde, el belga perdió su parachoques trasero en la recta de salida y meta, por lo que se neutralizó la carrera para recuperar la pieza y limpiar la pista.

Poco después de la reanudación, Alex Malykhin, del Porsche Pure Rxcing, hizo un trompo en la curva 12. No pudo continuar la carrera en condiciones normales. Como no podía continuar la carrera por sus propios medios, la carrera se neutralizó de nuevo. Ralf Bohn golpeó antes el Porsche del coche de Herberth Motorsport, provocando un pinchazo. Andrea Cola golpeó entonces el coche varado de Pure Rxcing en el Audi de Boutsen VDS.

Más drama en la reanudación: Valentino Rossi se quedó tirado en la grava a la salida de la curva ocho, obligando a neutralizar la carrera una vez más. Rossi perdió el control del BMW M4 GT3 y se salió de la pista. Tras recuperar el BMW de la grava, continuó la carrera. Pero después de unas vueltas, Martin volvió a boxes en una posición desesperada y aparcó el coche en el box de WRT para siempre.

"Es muy desafortunado", dijo Rossi en la entrevista. "El primer stint fue muy caótico con todos los coches de seguridad. Pero estábamos en una buena posición. He golpeado demasiado fuerte el bordillo de la banana a la salida de la curva siete y como resultado he perdido el control del coche y he hecho un trompo en la grava."

No fue el primer incidente de Rossi en la carrera. Ya en la fase de salida hizo un trompo con un McLaren, por el que recibió una penalización de tiempo.

A falta de 55 minutos para el final, la carrera volvió a neutralizarse. Christopher Haase hizo un trompo con el Audi del Comtoyou Racing y se fue a la grava en la curva 10, y antes Ricardo Feller hizo un trompo con el Audi del Attempto Racing en la curva. En la pista, el Audi de Attempto Racing de Feller perdió fluidos de funcionamiento, con lo que Haase perdió el control de su Audi y el propio suizo Feller también derrapó.

A 18 minutos del final, Daniele Di Amato, del Dinamic GT Porsche, golpeó la barrera de neumáticos a la salida de la curva tres. La carrera tuvo que ser neutralizada de nuevo.

En la reanudación, nueve minutos antes del final de la carrera, Ezequiel Pérez Companc tocó la curva cinco y se quedó atascado en la pila de neumáticos. Pero la carrera continuó bajo neutralización local.

Y no fue el último incidente. Tras una colisión con Sam Dejonghe, el piloto de GetSpeed Lucas Auer voló a la grava en la curva doce a falta de dos minutos para el final. De nuevo, sólo se mantuvo una bandera amarilla local.

Resultado (Top 10):

1º Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2º Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

3º Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

4º Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5º Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6º Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

7º Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

8º Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

9º Christopher Mies/Patric Niederhauser/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10º Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - ROWE Racing - BMW M4 GT3