Valentino Rossi termine la saison d'endurance dans le bac à gravier

Le titre de la GT World Challenge Europe Endurance Cup revient à Akkodis ASP. Raffaele Marciello, Jules Gounon et Timur Boguslavskiy se contentent de la cinquième place pour remporter le titre dans cette série de courses SRO de haut niveau.

La victoire revient à AF Corse. Alessio Rovera, Robert Shwartzman et Nicklas Nielsen s'imposent, après une pénalité de temps contre le bolide Mercedes-AMG Team AlManar. C'est la première victoire au classement général de la Ferrari 296 GT3 dans le GT World Challenge Europe.

Et ce sera même une double victoire pour l'équipe d'usine Ferrari ! Antonio Fuoco, Daniel Serra et Davide Rigon prennent la deuxième position.

Thomas Preining, Laurin Heinrich et Dennis Olsen complètent les podiums et décrochent le premier podium de Rutronik Racing dans cette série de courses !

Dès le tour de départ, le circuit de Catalunya a été chaotique. En tête du peloton, Maro Engel a heurté Jordan Pepper dans la Lamborgi Iron Lynx au quatrième virage, ce qui l'a fait tourner et reculer à la 39e position. Mais le Sud-Africain s'est ensuite lancé dans une forte course de rattrapage et est remonté à la 16e position dans les 45 premières minutes. Pour cette action, le trio GetSpeed a écopé d'une pénalité de cinq secondes, qui n'a toutefois été prononcée que peu avant la fin de la course.

Après 25 minutes, Michele Beretta, au volant de la Lamborghini Iron Lynx, a heurté l'arrière de la WRT BMW M4 GT3 de Charles Weerts dans le premier virage, endommageant la partie arrière de la BMW. Un tour plus tard, le Belge a perdu son pare-chocs arrière dans la ligne droite de départ et la course a donc été neutralisée afin de récupérer la pièce et de nettoyer la piste.

Peu après le redémarrage, Alex Malykhin, au volant de la Porsche Pure Rxcing, a fait un tête-à-queue au 12e virage. Comme il ne pouvait pas continuer la course par ses propres moyens, la course a de nouveau été neutralisée. Ralf Bohn avait auparavant heurté la Porsche dans la voiture de Herberth Motorsport, ce qui a provoqué une crevaison. Andrea Cola, au volant de l'Audi Boutsen VDS, a ensuite percuté la voiture de Pure Rxcing.

Autre drame lors du redémarrage : Valentino Rossi s'est retrouvé dans le bac à gravier à la sortie du huitième virage, ce qui a nécessité une nouvelle neutralisation de la course. Rossi a perdu le contrôle de la BMW M4 GT3 et est sorti de la piste. Après avoir retiré la BMW du gravier, il a repris la course. Mais après quelques tours, Martin est rentré au stand dans une position désespérée et a définitivement abandonné la voiture dans le box du WRT.

"C'est vraiment dommage", a déclaré Rossi en interview. "Le premier relais a été très chaotique avec toutes les voitures de sécurité. Nous étions pourtant en bonne position. A la sortie du virage sept, j'ai heurté trop violemment le banana curb et j'ai ensuite perdu le contrôle de la voiture et tourné dans le bac à gravier".

Ce n'était pas le premier incident de Rossi en course. Dès la phase de départ, il a renversé une McLaren, ce qui lui a valu une pénalité de temps.

Avec 55 minutes de temps de course restant, la course a de nouveau été neutralisée. Christopher Haase, au volant de l'Audi Comtoyou Racing, s'est retrouvé dans les graviers du virage 10, après que Ricardo Feller, au volant de l'Audi Attempto Racing, ait fait un tête-à-queue dans ce même virage. Sur la piste, l'Attempto Racing Audi de Feller a perdu du carburant, sur lequel Haase a perdu le contrôle de son Audi et le Suisse Feller lui-même a glissé.

À 18 minutes de la fin de la course, Daniele Di Amato, au volant de la Porsche Dinamic GT, a percuté la pile de pneus à la sortie du troisième virage. La course a dû être à nouveau neutralisée.

Lors du redémarrage, à neuf minutes de la fin de la course, Ezequiel Perez Companc a frappé le virage 5 et est resté coincé dans la pile de pneus. Mais la course a pu reprendre sous neutralisation locale.

Et ce n'était pas le dernier incident. Après une collision avec Sam Dejonghe, le pilote GetSpeed Lucas Auer s'est retrouvé dans le bac à gravier du virage douze avec deux minutes de temps restant. Là aussi, seul un drapeau jaune local a été sorti.

Résultat (top 10) :

1. Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2. Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

3. Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

4. Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5. Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6. Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

7. Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

8. Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

9. Christopher Mies/Patric Niederhauser/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - ROWE Racing - BMW M4 GT3