Valentino Rossi termina a época de Endurance em piso de gravilha

A época de Valentino Rossi no GT World Challenge Europe Endurance Cup terminou após um acidente na gravilha. Um final de época dececionante para o nove vezes campeão do mundo de motociclismo.

O título da GT World Challenge Europe Endurance Cup vai para a Akkodis ASP. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy terminam em quinto lugar e conquistam o título na série de corridas SRO de topo.

A vitória vai para a AF Corse. Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen vencem, após uma penalização de tempo contra o carro da Mercedes-AMG Team AlManar. É a primeira vitória global do Ferrari 296 GT3 no GT World Challenge Europe.

E será mesmo uma dupla vitória para a equipa de fábrica da Ferrari! Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon ocupam a segunda posição.

Thomas Preining, Laurin Heinrich e Dennis Olsen completam as posições do pódio e marcam o primeiro resultado de pódio da Rutronik Racing na série de corridas!

As coisas ficaram caóticas no Circuito da Catalunha logo na volta inicial. Na frente do pelotão, Maro Engel bateu Jordan Pepper no Lamborghini da Iron Lynx na curva 4, que depois rodou e caiu para a posição 39. Mas o sul-africano iniciou então uma forte recuperação e regressou à posição 16 nos primeiros 45 minutos. O trio da GetSpeed recebeu uma penalização de tempo de cinco segundos por esta ação, mas esta só foi aplicada pouco antes do final da corrida.

Após 25 minutos, Michele Beretta, no Lamborghini da Iron Lynx, bateu na traseira do BMW M4 GT3 da WRT de Charles Weerts na primeira curva e danificou a traseira do BMW. Uma volta mais tarde, o belga perdeu o para-choques traseiro na reta da meta, pelo que a corrida foi neutralizada para recuperar a peça e limpar a pista.

Pouco depois do recomeço, Alex Malykhin, no Porsche da Pure Rxcing, bateu na curva 12. Como não podia continuar a corrida com as suas próprias forças, a corrida foi novamente neutralizada. Ralf Bohn bateu anteriormente no Porsche do carro da Herberth Motorsport, causando um furo. Andrea Cola bateu no carro da Pure Rxcing no Audi da Boutsen VDS.

Mais drama no reinício: Valentino Rossi ficou preso na gravilha à saída da curva 8, forçando a corrida a ser neutralizada mais uma vez. Rossi perdeu o controlo do BMW M4 GT3 e saiu da pista como resultado. Depois de o BMW ter sido recuperado da gravilha, Rossi continuou a corrida. Mas após algumas voltas, Martin regressou às boxes numa posição desesperada e estacionou o carro na box da WRT para sempre.

"É muito lamentável", disse Rossi na entrevista. "O primeiro stint foi muito caótico com todos os carros de segurança. Mas estávamos numa boa posição. Bati com muita força na curva da banana à saída da curva 7 e, como resultado, perdi o controlo do carro e fui parar à gravilha."

Não foi o primeiro incidente de Rossi na corrida. Já na fase de arranque, ele fez um pião num McLaren, pelo qual recebeu uma penalização de tempo.

A 55 minutos do fim, a corrida foi novamente neutralizada. Christopher Haase rodou com o Audi da Comtoyou Racing para a gravilha na curva 10, e mais cedo Ricardo Feller rodou com o Audi da Attempto Racing na curva. Na pista, o Audi Attempto Racing de Feller perdeu fluidos de funcionamento, o que levou Haase a perder o controlo do seu Audi e o próprio suíço Feller também escorregou.

A 18 minutos do fim, Daniele Di Amato, no Porsche da Dinamic GT, embateu na barreira de pneus à saída da curva três. A corrida teve de ser novamente neutralizada.

No recomeço, nove minutos antes do final da corrida, Ezequiel Perez Companc bateu na curva cinco e ficou preso na pilha de pneus. Mas a corrida continuou sob neutralização local.

E não foi o último incidente. Após uma colisão com Sam Dejonghe, o piloto da GetSpeed Lucas Auer voou para a gravilha na curva 12, quando faltavam dois minutos para o final da corrida. Mais uma vez, apenas uma bandeira amarela local foi acionada.

Resultado (Top 10):

1º Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2º Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

3º Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

4º Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5º Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6º Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

7º Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

8º Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

9º Christopher Mies/Patric Niederhauser/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10 Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - ROWE Racing - BMW M4 GT3