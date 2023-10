Honda busca sustituto para Márquez y atrae a Acosta

Los responsables de Honda MotoGP llevan años esclavizados por el fracaso y ahora parecen haberse dado cuenta por fin de que, tras once años juntos en MotoGP, perderán a Marc Márquez después de la temporada 2023. Los responsables de HRC se vengan ahora de los errores del pasado, cuando o bien no mostraron suficiente paciencia en el desarrollo de jóvenes talentos (Stefan Bradl y Jack Miller), o simplemente no tomaron medidas (Jorge Martín fue campeón del mundo de Moto3 con Honda en 2018), compraron a superestrellas desgastadas como Jorge Lorenzo (para 2019), dejaron marchar a Dani Pedrosa a KTM y fueron el único fabricante que equivocó el rumbo en la promoción de jóvenes talentos. Preocupantemente, el Idemitsu Honda Asia Team (Moto3 y Moto2) no ha producido ni un solo piloto de MotoGP en todos estos años.

El japonés Taka Nakagami (31 años), por ejemplo, puede disputar su sexta temporada en MotoGP (y la séptima en 2024), aunque aún no ha subido al podio. Con Bradl y Miller, la paciencia de HRC duró sólo tres años... Jack, sin embargo, logró incluso una victoria, Stefan un segundo puesto en Laguna Seca en 2013 a la edad de 23 años.

Alex Márquez, por su parte, llegó al equipo oficial Repsol Honda en 2020 como campeón del mundo de Moto2, pero fue despedido antes incluso de que empezara la temporada siguiente. Ahora gana carreras al sprint en el equipo privado Gresini Ducati con una máquina de segunda mano, mientras que Joan Mir mejora sobre todo sus estadísticas de caídas y sólo tenía cinco puntos en su cuenta después de doce Grandes Premios. El predecesor de Joan Mir, Pol Espargaró, tampoco se llevaba bien con la Honda RC213V y, a su pesar, regresó a KTM.

No es de extrañar que suenen las alarmas en HRC. Porque hasta ahora, debido a la previsible marcha de Marc Márquez, la alineación definitiva de Honda 2024 está realmente en ciernes.

Ducati tiene ahora más clase de pilotos que ofrecer en los dos equipos de clientes privados de Mooney VR46 y Gresini Racing que los otrora gloriosos equipos Honda de Repsol y LCR.

Johann Zarco será transferido ahora al equipo Repsol en lugar de LCR debido a la marcha de Marc Márquez, para estar razonablemente bien situado allí. Taka Nakagami e Iker Lecuona empezarían entonces en LCR.

Por cierto: Honda también progresa adecuadamente de derrota en derrota en el Mundial de Superbike: Iker Lecuona y Xavi Vierge consiguieron ayer en Portimão los puestos 10º y 17º en el equipo oficial de SBK. HRC regresó a SBK de fábrica en 2017 y desde entonces no ha escatimado en gastos y esfuerzos.

Pero con los mencionados cuatro pilotos de MotoGP de Honda, no se puede hacer ningún estado en 2024.

Además, el propietario del equipo LCR, Lucio Cecchinello, hace tiempo que perdió el buen humor porque HRC no pudo ofrecerle dos años a Alex Rins, en contra de todos los planes. Honda espantó al seis veces ganador de MotoGP de forma tan definitiva tras la victoria de Texas que tuvo que ser cedido al equipo oficial Yamaha, a pesar de tener contrato para 2024.

Entonces Zarco fue presentado como nuevo piloto de LCR por dos años. Pero ahora será transferido a Repsol-Honda como sustituto de Marc Márquez.

Sin embargo, a sus 33 años, el francés aún no ha ganado una carrera de MotoGP, por lo que Ducati ya no le ofreció un contrato de dos años y le sustituyó por Morbidelli en Pramac.

En el paddock de MotoGP existe un pacto de caballeros entre las fábricas: los constructores no arrebatan a los pilotos que tienen contrato en otro sitio. Por eso Yamaha ha prescindido de los servicios de Raúl Fernández en 2021. Las fábricas sólo se hacen con el piloto una vez que ha rescindido su contrato -como hizo Yamaha con el nuevo piloto probador Jorge Lorenzo en 2020 y Aprilia con Viñales tras su separación de Yamaha en agosto de 2021-.

Pero, al parecer, los desesperados directivos de HRC, como el director de HRC Dos Ruedas, Yuzuru Ishikawa, han puesto ahora sus ojos en el líder del Mundial español de Moto2, Pedro Acosta (19 años). El veterano de KTM (Pedro ya ganó el Mundial de Moto3 en 2021 con el equipo Red Bull KTM-Ajo) será atraído a la marca japonesa con bastante retraso.

Pero Pierer Mobility AG tenía una opción sobre el joven español, que desde hace tiempo cotiza como futuro campeón del mundo de MotoGP, y la amortizó puntualmente a finales de junio. Acosta correrá en el GASGAS Factory Racing Team en 2024, junto a Pol Espargaró o Augusto Fernández. Se espera que uno de los dos se convierta en piloto probador y reserva, con seis participaciones garantizadas como wild card.

"No necesitamos al viejo Marc Márquez. Tenemos al nuevo Márquez bajo contrato en Pedro Acosta", subrayó Hubert Trunkenpolz, miembro del consejo de Pierer Mobility, a SPEEDWEEK.com.

Ducati también había seguido de cerca lo que ocurría con Acosta en KTM en primavera, pero luego se abstuvo de negociar después de haber rescatado la opción.

"Honda está contactando actualmente con todos los pilotos de MotoGP", nos reveló un responsable de pilotos en Japón. Incluso no se detuvieron en Miguel Oliveira, que tiene contrato con Aprilia Racing para 2024.

"Pedro Acosta ha firmado con nosotros para MotoGP", sostiene el Ing. Hubert Trunkenpolz.

Honda llega al menos medio año tarde con Acosta. Y la vida castiga a los que llegan tarde.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.