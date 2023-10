Honda cherche à remplacer Márquez - et attire Acosta

Les dirigeants de Honda MotoGP, qui n'ont pas connu le succès depuis des années, semblent avoir enfin compris qu'après onze ans de MotoGP, Marc Márquez leur échappera après la saison 2023. Les responsables du HRC se vengent aujourd'hui des erreurs commises par le passé, lorsqu'ils n'ont pas fait preuve d'assez de patience dans le développement de jeunes talents (Stefan Bradl et Jack Miller), qu'ils n'ont tout simplement pas saisi l'opportunité (Jorge Martin a été champion du monde Moto3 en 2018 sur Honda), qu'ils ont acheté des superstars en fin de carrière comme Jorge Lorenzo (pour 2019), qu'ils ont laissé partir Dani Pedrosa chez KTM et qu'ils ont été les seuls constructeurs à prendre de mauvaises orientations dans la promotion des jeunes talents. Préoccupant : le Idemitsu Honda Asia Team (Moto3 et Moto2) n'a pas produit un seul pilote de MotoGP au cours de toutes ces années.

Ainsi, le Japonais Taka Nakagami (31 ans) peut disputer sa sixième saison de MotoGP (et sa septième en 2024), bien qu'il n'ait pas encore décroché de podium. Pour Bradl et Miller, la patience du HRC n'a duré que trois ans... Mais Jack a même réussi à remporter une victoire, et Stefan une deuxième place à Laguna Seca en 2013, à 23 ans.

Alex Márquez, quant à lui, a rejoint l'équipe d'usine Repsol-Honda en 2020 en tant que champion du monde Moto2, mais a été renvoyé avant même le début de la saison pour la saison suivante. Aujourd'hui, il gagne des courses de sprint dans l'équipe privée Gresini Ducati sur une moto de seconde main, tandis que Joan Mir améliore en premier lieu ses statistiques de chutes et n'avait que cinq points au compteur après douze Grands Prix. Le prédécesseur de Joan Mir, Pol Espargaró, n'a pas non plus réussi à s'en sortir avec la Honda RC213V - et est retourné chez KTM avec des regrets.

Il n'est donc pas étonnant que le HRC tire la sonnette d'alarme. Car jusqu'à présent, avec le départ prévisible de Marc Márquez, c'est vraiment la dernière formation qui se prépare pour Honda en 2024.

Ducati a désormais plus de classe de pilotage à offrir dans les deux équipes privées de Mooney VR46 et Gresini Racing que les équipes Honda autrefois glorieuses de Repsol et LCR.

En raison du départ de Marc Márquez, Johann Zarco devrait désormais être transféré chez Repsol plutôt que chez LCR, afin d'y être relativement bien placé. Taka Nakagami et Iker Lecuona rejoindraient alors le LCR.

D'ailleurs, Honda va aussi de revers en revers dans le championnat du monde Superbike : Iker Lecuona et Xavi Vierge ont obtenu hier à Portimão les 10e et 17e places dans l'équipe d'usine SBK. Pourtant, le HRC est revenu en 2017 en SBK et n'a pas lésiné sur les moyens depuis lors.

Mais avec les quatre pilotes MotoGP de Honda mentionnés, il n'y a pas d'État à faire en 2024.

De plus, le propriétaire de l'équipe LCR, Lucio Cecchinello, a depuis longtemps perdu sa bonne humeur car, contrairement à tous les plans, HRC n'a pas pu lui offrir deux ans à Alex Rins. Honda a fait fuir si durablement le sextuple vainqueur du MotoGP après sa victoire au Texas qu'il a dû être libéré au profit de l'équipe d'usine Yamaha - malgré un contrat pour 2024.

Ensuite, Zarco a été présenté comme nouveau pilote LCR pour deux ans. Mais il doit maintenant être transféré en urgence chez Repsol-Honda, en remplacement de Marc Márquez.

Le Français n'a cependant pas encore gagné de course MotoGP à 33 ans, c'est pourquoi Ducati ne lui a plus proposé de contrat de deux ans et l'a remplacé chez Pramac par Morbidelli.

Dans le paddock du MotoGP, il existe un gentleman's agreement entre les usines : les constructeurs ne s'arrachent pas les uns les autres les pilotes qui sont sous contrat ailleurs. C'est pourquoi Yamaha a renoncé aux services de Raúl Fernández en 2021. Les usines n'interviennent que lorsque le pilote a rompu son contrat - comme Yamaha avec le nouveau pilote d'essai Jorge Lorenzo en 2020 et Aprilia avec Viñales après sa séparation d'avec Yamaha en août 2021.

Mais apparemment, les managers désespérés du HRC, comme le directeur de HRC Two Wheels Yuzuru Ishikawa, ont maintenant jeté leur dévolu sur le leader espagnol du championnat du monde Moto2, Pedro Acosta (19 ans). Avec beaucoup de retard, le vétéran de KTM (Pedro a déjà remporté le championnat du monde Moto3 en 2021 au sein du Red Bull KTM-Ajo Team) devrait être attiré par la marque japonaise.

Mais Pierer Mobility AG avait une option sur le jeune Espagnol, considéré depuis longtemps comme un futur champion du monde de MotoGP - et l'a honorée dans les temps fin juin. Acosta roulera en 2024 dans l'équipe GASGAS Factory Racing, aux côtés de Pol Espargaró ou Augusto Fernández. L'un des deux deviendra probablement pilote d'essai et de réserve - avec six participations garanties en wildcard.

"Nous n'avons pas besoin du vieux Marc Márquez. Avec Pedro Acosta, nous avons le nouveau Márquez sous contrat", a souligné Hubert Trunkenpolz, membre du directoire de Pierer-Mobility, à SPEEDWEEK.com.

Au printemps, Ducati avait également observé avec attention ce qui se passait autour d'Acosta chez KTM, mais avait ensuite pris ses distances avec les négociations après que l'option ait été levée.

"Honda contacte actuellement tous les pilotes de MotoGP", nous a confié un manager de pilotes au Japon. Ils ne se sont même pas arrêtés à Miguel Oliveira, qui est sous contrat avec Aprilia Racing pour 2024.

"Pedro Acosta a signé chez nous pour le MotoGP", constate Ing. Hubert Trunkenpolz.

Honda a au moins six mois de retard avec Acosta. Et celui qui arrive trop tard est puni par la vie.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.