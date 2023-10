Honda cerca il sostituto di Márquez e attira Acosta

I dirigenti della Honda MotoGP sono stati per anni in balia dell'insuccesso e ora sembrano essersi finalmente resi conto che, dopo undici anni insieme in MotoGP, perderanno Marc Márquez dopo la stagione 2023. I dirigenti HRC stanno vendicando gli errori del passato, quando non hanno mostrato sufficiente pazienza nello sviluppo di giovani talenti (Stefan Bradl e Jack Miller), o semplicemente non hanno agito (Jorge Martin è stato campione del mondo Moto3 con la Honda nel 2018), hanno acquistato superstar logore come Jorge Lorenzo (per il 2019), hanno lasciato che Dani Pedrosa andasse alla KTM e sono stati l'unica casa costruttrice a sbagliare rotta nella promozione dei giovani talenti. Preoccupante è il fatto che l'Idemitsu Honda Asia Team (Moto3 e Moto2) non abbia prodotto un solo pilota della MotoGP in tutti questi anni.

Il giapponese Taka Nakagami (31 anni), ad esempio, è autorizzato a correre la sua sesta stagione in MotoGP (e la settima nel 2024), anche se non ha ancora ottenuto un podio. Con Bradl e Miller, la pazienza di HRC è durata solo tre anni... Jack, tuttavia, è riuscito a conquistare una vittoria, Stefan un secondo posto a Laguna Seca nel 2013 all'età di 23 anni.

Alex Márquez, invece, si è unito al team Repsol Honda factory nel 2020 come campione del mondo della Moto2, ma è stato licenziato prima ancora di iniziare la stagione successiva. Ora vince gare sprint nel team privato Gresini Ducati su una moto di seconda mano, mentre Joan Mir migliora soprattutto le sue statistiche di caduta e ha solo cinque punti sul suo conto dopo dodici Gran Premi. Anche il predecessore di Joan Mir, Pol Espargaró, non si è trovato bene con la Honda RC213V ed è tornato con rammarico alla KTM.

Non c'è da stupirsi che i campanelli d'allarme della HRC stiano suonando. Perché finora, a causa della prevista partenza di Marc Márquez, la line-up definitiva per la Honda 2024 è davvero in via di definizione.

Ducati ha ora più piloti da offrire nei due team clienti privati Mooney VR46 e Gresini Racing che i team Honda, un tempo gloriosi, Repsol e LCR.

Johann Zarco sarà trasferito al team Repsol invece che a LCR a causa della partenza di Marc Márquez, in modo da essere ragionevolmente ben posizionato. Taka Nakagami e Iker Lecuona partiranno dalla LCR.

A proposito: Honda sta facendo buoni progressi da una sconfitta all'altra anche nel Campionato Mondiale Superbike: Iker Lecuona e Xavi Vierge si sono assicurati il 10° e 17° posto nel team factory SBK ieri a Portimão. HRC è tornata in SBK in fabbrica nel 2017 e da allora non ha risparmiato spese e sforzi.

Ma con i già citati quattro piloti MotoGP di Honda, non si può fare alcuno stato nel 2024.

Inoltre, il proprietario del team LCR Lucio Cecchinello ha perso da tempo il buon umore perché HRC non ha potuto offrirgli due anni di Alex Rins, contrariamente a tutti i piani. Dopo la vittoria in Texas, la Honda ha fatto scappare il sei volte vincitore della MotoGP in modo così definitivo che ha dovuto cederlo al team ufficiale Yamaha, nonostante un contratto per il 2024.

Poi Zarco è stato presentato come nuovo pilota LCR per due anni. Ma ora sarà trasferito alla Repsol-Honda come ripiego, come sostituto di Marc Márquez.

Tuttavia, a 33 anni, il francese non ha ancora vinto una gara di MotoGP, quindi la Ducati non gli ha più offerto un contratto biennale e lo ha sostituito con Morbidelli alla Pramac.

Nel paddock della MotoGP c'è un gentlemen's agreement tra le fabbriche: i costruttori non strappano via i piloti che sono sotto contratto altrove. Ecco perché la Yamaha ha rinunciato ai servizi di Raúl Fernández nel 2021. Le case costruttrici si accaparrano il pilota solo dopo la risoluzione del contratto, come ha fatto la Yamaha con il nuovo collaudatore Jorge Lorenzo nel 2020 e l'Aprilia con Viñales dopo la sua separazione dalla Yamaha nell'agosto 2021.

Ma a quanto pare i disperati manager della HRC, come il direttore della HRC Two Wheels Yuzuru Ishikawa, hanno messo gli occhi sul leader del Campionato del Mondo Moto2 spagnolo Pedro Acosta (19). Il veterano della KTM (Pedro ha già vinto il Campionato del Mondo Moto3 nel 2021 con il Team Red Bull KTM-Ajo) sarà attirato dal marchio giapponese con notevole ritardo.

Ma Pierer Mobility AG aveva un'opzione sul giovane spagnolo, che è stato a lungo scambiato come futuro campione del mondo MotoGP - e l'ha riscattata puntualmente alla fine di giugno. Acosta correrà nel GASGAS Factory Racing Team nel 2024, al fianco di Pol Espargaró o Augusto Fernández. Uno dei due dovrebbe diventare pilota di prova e di riserva, con sei presenze garantite come wildcard.

"Non abbiamo bisogno del vecchio Marc Márquez. Abbiamo sotto contratto il nuovo Márquez, Pedro Acosta", ha sottolineato a SPEEDWEEK.com Hubert Trunkenpolz, membro del consiglio di amministrazione di Pierer Mobility.

Ducati aveva anche tenuto d'occhio ciò che stava accadendo con Acosta alla KTM in primavera, ma poi si è astenuta dalle trattative dopo che l'opzione era stata riscattata.

"Honda sta contattando tutti i piloti della MotoGP", ci ha rivelato un responsabile in Giappone. Non si sono fermati nemmeno a Miguel Oliveira, che è sotto contratto con Aprilia Racing per il 2024.

"Pedro Acosta ha firmato con noi per la MotoGP", afferma l'Ing. Hubert Trunkenpolz.

La Honda è in ritardo di almeno mezzo anno con Acosta. E la vita punisce i ritardatari.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1.10.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.