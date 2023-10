Honda procura substituto para Márquez - e atrai Acosta

Os responsáveis da HRC estão desesperadamente à procura de pilotos para o Campeonato do Mundo de MotoGP. Porque para além do vencedor do Texas, Rins, Marc Márquez tem de ser substituído. De A a Z (Acosta a Zarco), todos os pilotos de topo foram convidados.

Os directores da Honda MotoGP estão há anos presos ao insucesso e agora parecem ter finalmente percebido que, após onze anos juntos no MotoGP, vão perder Marc Márquez após a época de 2023. Os gestores da HRC estão agora a vingar os erros do passado, quando não mostraram paciência suficiente no desenvolvimento de jovens talentos (Stefan Bradl e Jack Miller), simplesmente não tomaram medidas (Jorge Martin foi campeão mundial de Moto3 na Honda em 2018), compraram superestrelas desgastadas como Jorge Lorenzo (para 2019), deixaram Dani Pedrosa ir para a KTM e foram o único fabricante a definir o caminho errado na promoção de jovens talentos. É preocupante o facto de a equipa Idemitsu Honda Asia Team (Moto3 e Moto2) não ter produzido um único piloto de MotoGP em todos estes anos.

O japonês Taka Nakagami (31 anos), por exemplo, está autorizado a disputar a sua sexta época de MotoGP (e a sétima em 2024), embora ainda não tenha conseguido um lugar no pódio. Com Bradl e Miller, a paciência da HRC durou apenas três anos... Jack, no entanto, até conseguiu uma vitória, Stefan um segundo lugar em Laguna Seca em 2013, com 23 anos.

Alex Márquez, por outro lado, juntou-se à equipa de fábrica da Repsol Honda em 2020 como campeão do mundo de Moto2, mas foi despedido antes mesmo do início da época seguinte. Agora, vence corridas de sprint na equipa privada Gresini Ducati com uma máquina em segunda mão, enquanto Joan Mir melhora principalmente as suas estatísticas de acidentes e tem apenas cinco pontos na sua conta após doze Grandes Prémios. O antecessor de Joan Mir, Pol Espargaró, também não se deu bem com a Honda RC213V - e voltou para a KTM.

Não admira que os alarmes estejam a soar na HRC. Porque até agora, devido à esperada saída de Marc Márquez, o alinhamento final para a Honda 2024 está realmente à vista.

A Ducati tem agora mais classe de pilotos para oferecer nas duas equipas privadas de clientes, a Mooney VR46 e a Gresini Racing, do que as outrora gloriosas equipas Honda, a Repsol e a LCR.

Johann Zarco vai agora ser transferido para a equipa Repsol em vez da LCR, devido à saída de Marc Márquez, de forma a ficar razoavelmente bem posicionado. Taka Nakagami e Iker Lecuona começariam então na LCR.

A propósito: a Honda também está a fazer bons progressos de uma derrota para a outra no Campeonato Mundial de Superbike: Iker Lecuona e Xavi Vierge garantiram o 10º e 17º lugares na equipa de fábrica SBK ontem em Portimão. A HRC regressou à SBK na fábrica em 2017 e não poupou despesas e esforços desde então.

Mas com os quatro pilotos de MotoGP da Honda acima mencionados, nenhum estado pode ser feito em 2024.

Além disso, o proprietário da equipa LCR, Lucio Cecchinello, há muito que perdeu o seu bom humor porque a HRC não lhe podia oferecer dois anos a Alex Rins, ao contrário de todos os planos. A Honda assustou o seis vezes vencedor do MotoGP de forma tão permanente após a vitória no Texas que ele teve que ser libertado para a equipa de fábrica da Yamaha - apesar de um contrato para 2024.

Em seguida, Zarco foi apresentado como o novo piloto da LCR por dois anos. Mas agora ele deve ser transferido para a Repsol-Honda como um paliativo - como substituto de Marc Márquez.

No entanto, aos 33 anos, o francês ainda não ganhou uma corrida de MotoGP, pelo que a Ducati já não lhe ofereceu um contrato de dois anos e substituiu-o por Morbidelli na Pramac.

No paddock de MotoGP, existe um acordo de cavalheiros entre as fábricas: os construtores não roubam os pilotos que têm contrato com outras marcas. É por isso que a Yamaha dispensou os serviços de Raúl Fernández em 2021. As fábricas só agarram o piloto depois de ele ter terminado o seu contrato - como a Yamaha fez com o novo piloto de testes Jorge Lorenzo em 2020 e a Aprilia fez com Viñales após a sua separação da Yamaha em agosto de 2021.

Mas, aparentemente, os gestores desesperados da HRC, como o diretor da HRC Two Wheels, Yuzuru Ishikawa, estão agora de olho no líder espanhol do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta (19). O veterano da KTM (Pedro já venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 em 2021 com a Red Bull KTM-Ajo Team) deve ser atraído para a marca japonesa com um atraso considerável.

Mas a Pierer Mobility AG tinha uma opção sobre o jovem espanhol, que há muito tempo é negociado como um futuro campeão mundial de MotoGP - e o resgatou pontualmente no final de junho. Acosta vai correr na GASGAS Factory Racing Team em 2024, ao lado de Pol Espargaró ou Augusto Fernández. Um dos dois deverá tornar-se piloto de testes e reserva - com seis participações garantidas como wildcard.

"Não precisamos do velho Marc Márquez. Temos o novo Márquez sob contrato em Pedro Acosta", sublinhou Hubert Trunkenpolz, membro da direção da Pierer Mobility, ao SPEEDWEEK.com.

A Ducati também manteve-se atenta ao que estava a acontecer com Acosta na KTM na primavera, mas absteve-se de negociar depois de a opção ter sido resgatada.

"A Honda está atualmente a contactar todos os pilotos de MotoGP", revelou-nos um gestor de pilotos no Japão. Eles não pararam em Miguel Oliveira, que está sob contrato com a Aprilia Racing para 2024.

"Pedro Acosta assinou connosco para o MotoGP", afirma o Ing. Hubert Trunkenpolz.

A Honda está pelo menos meio ano atrasada em relação a Acosta. E a vida castiga aqueles que se atrasam.

